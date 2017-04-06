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Белорусские хоккеисты проиграли Латвии, не забросив ни одной шайбы

07.04.2017 21:50 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира с гостевого поражения от команды Латвии — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).


Фото: Reuters

Единственная шайба в игре была заброшена на 56-й минуте, когда Микс Индрашис реализовал большинство после удаления Никиты Комарова.

Латвия: Пунненовс; Биндулис, Тамбиев, Скворцов, Ясс, Балинскис, Цибульскис, Фрейбергс, Кулда, Разгалс, Галоха, Индрашис, Букартс, Павлов, Грицинскис, Мейя, Кениньш, Кулда, Бичевскис.

Беларусь: Лаланд; Достанко, Воробей, Стасенко, Шинкевич, Боярчук, Дрозд, Демков, Амброжейчик, Хенкель, Комаров, Карабань, Стефанович, Чайка, Китаров, Волков, Шарангович, Граборенко, Парфеевец, Когалев.

Второй матч этих команд состоится 8 апреля в Даугавпилсе.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира с гостевого поражения от команды Латвии - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

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