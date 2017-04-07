﻿ БГК по пенальти проиграл второй команде Европы в полуфинале SEHA-лиги в Бресте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГК по пенальти проиграл второй команде Европы в полуфинале SEHA-лиги в Бресте

07.04.2017 23:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова лишь в серии послематчевых пенальти уступили венгерскому «Веспрему» в полуфинале SEHA-лиги.


Фото: seha-liga.com

«Финал четырех» проходит в Бресте. Как и год назад, брестчане снова проиграли «Веспрему» в полуфинале по пенальти. Отметим, что соперник брестчан в прошлом году был финалистом Лиги чемпионов, где в решающей дуэли уступил титул польскому «Виве» в серии пенальти.

БГК имени Мешкова — «Веспрем» — 31:33 (14:14, 15:15, пенальти — 4:2)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Д. Рутенко (3), Ященко, Бабичев (1), Кулак (2), Криштопанс, Юринок (2), Стойкович (9), Шумак, Вукич (1), Проданович, Разгор (1), Остроушко (1), Джамали (7), Шилович (4)

«Веспрем»: Миклер, Алилович; Гульяш, Иванчик, Шух, Илич (7), Палмарссон (6), Гаич (5), Нильссон (3), Надь (2), Угальде (1), Маргуч (3), Терзич, Благотиншек, Сулич (4), Лекаи (2).

БГК не просто на равных сражался с именитым оппонентом, но и значительную часть поединка вел в счете. Причем во втором тайме перевес брестчан достигал трех голов (19:16, 20:17, 21:18).

Во многом ключевым стал отрезок в на экваторе второго тайма, когда два кряду удления получил Сергей Шилович. Причем второе — за 50 секунд до истечения первого штрафа, когда раньше времени выбежал на площадку, спровоцировав нарушение численного состава. А через несколько минут он же схватил еще 2 минуты штрафа вкупе с пенальти в ворота с брестчан.

Впрочем, даже на этом сложном отрезке БГК не расклеился и не отпускал соперника в отрыв, а на последней минуте Денис Рутенко броском из непростого положения сравнял счет — 29:29. Мало того — у брестчан оставались еще 13 секунд на то, чтобы провести победную атаку, но Дайнис Криштопанс забросил уже после финального свистка. Правда, при этом «Веспрем» нарушил правила, и БГК получил право на свободный удар. Правда, он у Имана Джамали откровенно не получился.

В итоге судьбу матча решала серия пенальти. Ее искуснее исполнили игроки «Веспрема», а бросок Дайниса Криштопанса, отбитый голкипером «Веспрема», обидно пришелся в штангу.

Таким образом, 9 апреля БГК имени Мешкова в матче за бронзу SEHA-лиги сразится с хорватским «Загребом», который в полуфинале уступил македонскому «Вардару» — 28:36.

В финале же сразятся «Веспрем» и «Вардар».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова лишь в серии послематчевых пенальти уступили венгерскому "Веспрему" в полуфинале SEHA-лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские хоккеисты проиграли Латвии, не забросив ни одной шайбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика