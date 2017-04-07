Гандболисты БГК имени Мешкова лишь в серии послематчевых пенальти уступили венгерскому «Веспрему» в полуфинале SEHA-лиги.



Фото: seha-liga.com

«Финал четырех» проходит в Бресте. Как и год назад, брестчане снова проиграли «Веспрему» в полуфинале по пенальти. Отметим, что соперник брестчан в прошлом году был финалистом Лиги чемпионов, где в решающей дуэли уступил титул польскому «Виве» в серии пенальти.

БГК имени Мешкова — «Веспрем» — 31:33 (14:14, 15:15, пенальти — 4:2)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Д. Рутенко (3), Ященко, Бабичев (1), Кулак (2), Криштопанс, Юринок (2), Стойкович (9), Шумак, Вукич (1), Проданович, Разгор (1), Остроушко (1), Джамали (7), Шилович (4)

«Веспрем»: Миклер, Алилович; Гульяш, Иванчик, Шух, Илич (7), Палмарссон (6), Гаич (5), Нильссон (3), Надь (2), Угальде (1), Маргуч (3), Терзич, Благотиншек, Сулич (4), Лекаи (2).

БГК не просто на равных сражался с именитым оппонентом, но и значительную часть поединка вел в счете. Причем во втором тайме перевес брестчан достигал трех голов (19:16, 20:17, 21:18).

Во многом ключевым стал отрезок в на экваторе второго тайма, когда два кряду удления получил Сергей Шилович. Причем второе — за 50 секунд до истечения первого штрафа, когда раньше времени выбежал на площадку, спровоцировав нарушение численного состава. А через несколько минут он же схватил еще 2 минуты штрафа вкупе с пенальти в ворота с брестчан.

Впрочем, даже на этом сложном отрезке БГК не расклеился и не отпускал соперника в отрыв, а на последней минуте Денис Рутенко броском из непростого положения сравнял счет — 29:29. Мало того — у брестчан оставались еще 13 секунд на то, чтобы провести победную атаку, но Дайнис Криштопанс забросил уже после финального свистка. Правда, при этом «Веспрем» нарушил правила, и БГК получил право на свободный удар. Правда, он у Имана Джамали откровенно не получился.

В итоге судьбу матча решала серия пенальти. Ее искуснее исполнили игроки «Веспрема», а бросок Дайниса Криштопанса, отбитый голкипером «Веспрема», обидно пришелся в штангу.

Таким образом, 9 апреля БГК имени Мешкова в матче за бронзу SEHA-лиги сразится с хорватским «Загребом», который в полуфинале уступил македонскому «Вардару» — 28:36.

В финале же сразятся «Веспрем» и «Вардар».