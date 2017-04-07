Футбольный клуб БАТЭ отреагировал на дисквалификацию своего вратаря Дениса Щербицкого по следам первого матча полуфинальной стадии Кубка Беларуси против брестского «Динамо» .

Решение о наказании голкипера БАТЭ было вынесено сегодня в Доме футбола на заседании дисциплинарного комитета. Там был рассмотрен эпизод с участием Дениса Щербицкого и игрока брестчан Идрисса Куяте, произошедший в концовке поединка.

За удар соперника ногой борисовскому вратарю, который бросился на перехват, вынесено дисциплинарное наказание — дисквалификация на три матча. Таким образом, Денис Щербицкий не сможет сыграть в ближайших трех турах чемпионата страны.

Отметим, что во время игры судьи никак не отреагировали на этот эпизод.

Не оспаривая наказание, вынесенное Денису Щербицкому, пресс-служба ФК БАТЭ выступила с заявлением , где призвала футбольную общественность обратить внимание еще на один из эпизодов игры брестского «Динамо» и БАТЭ, который, по мнению борисовчан, мог оказать ключевое влияние на развитие матча и обернулся травмой игрока БАТЭ.

Видео: fcbatetv

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Приводим текст заявления пресс-службы ФК БАТЭ:

— Мы с удивлением наблюдали за истерией отдельных печатных и электронных средств массовой информации, футболистов брестского «Динамо» по поводу нарушения правил со стороны вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого, которое случилось во втором тайме поединка в Бресте.

Ни в коем случае не пытаемся оправдывать нашего игрока. Но если дисциплинарный комитет Ассоциации «Белорусская федерация футбола», даже не имея, по нашим сведениям, на руках рапорта инспектора матча, принимает решение о дисквалификации Щербицкого, то хотелось бы, чтобы все люди, пребывающие в большой эйфории и видящие только одну сторону медали, обратили бы внимание на эпизод, который мог ключевым образом повлиять на развитие матча.

На 2-й минуте встречи брестский динамовец Алексей Легчилин сзади прыгнул в ноги Яссе Туоминену, к тому моменту не владевшему мячом. И арбитр, оказавшийся очень скорым на расправу при назначении незадолго до того пенальти в ворота БАТЭ, обошелся даже без желтой карточки.

Неужели эпизод с участием Щербицкого с точки зрения грубости был более страшным, чем удар исподтишка Алексея Легчилина? Но на это журналисты, ждущие свержения БАТЭ, внимания не обратили…

Надеемся, что руководство АБФФ самым тщательным образом рассмотрит данный момент и даст комментарий по работе дисциплинарного комитета и главного судьи поединка «Динамо» (Брест) — БАТЭ Дениса Щербакова.

Исходя из немалой практики ФК БАТЭ, в том числе международной, можем сказать, что рассмотрение подобных эпизодов дисциплинарным комитетом происходит после уведомления о том игрока и клуба. Однако в данном случае ни Денис Щербицкий, ни ФК БАТЭ не были поставлены в известность относительно факта разбирательства.

Если кого-то интересует список членов дисциплинарного комитета АБФФ, то его нетрудно найти на сайте федерации . А Яссе Туоминен из-за повреждения, полученного в том моменте, в итоге пропустит несколько ближайших матчей, — говорится в заявлении.