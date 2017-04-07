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14-летняя пловчиха из Бреста выполнила норматив мастера спорта международного класса
14-летняя пловчиха из Бреста Анастасия Шкурдай выполнила норматив мастера спорта международного класса, сообщается на странице Белорусской федерации плавания в «
Во время вечерней сессии второго дня первенства Беларуси юная спортсменка на полсекунды улучшила свое же достижение на дистанции 50 м баттерфляем. Юниорский рекорд Беларуси, принадлежащий теперь Анастасии Шкурдай, равен 26,37 секунды. Этот результат на 0,1 секунды лучше норматива мастера спорта международного класса.
Как уточняет «
Анастасия Шкурдай выполнила отборочный норматив на Олимпийские юношеские игры, чемпионат Европы и чемпионат мира среди юниоров.
Тренером Анастасии Шкурдай является Ольга Ясенович.
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14-летняя пловчиха из Бреста Анастасия Шкурдай выполнила норматив мастера спорта международного класса.
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