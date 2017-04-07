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14-летняя пловчиха из Бреста выполнила норматив мастера спорта международного класса

07.04.2017 21:35 — Разное | Tut.by  
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14-летняя пловчиха из Бреста Анастасия Шкурдай выполнила норматив мастера спорта международного класса, сообщается на странице Белорусской федерации плавания в «Фейсбуке».


Анастасия Шкурдай. Фото: facebook.com/blrswimming

Во время вечерней сессии второго дня первенства Беларуси юная спортсменка на полсекунды улучшила свое же достижение на дистанции 50 м баттерфляем. Юниорский рекорд Беларуси, принадлежащий теперь Анастасии Шкурдай, равен 26,37 секунды. Этот результат на 0,1 секунды лучше норматива мастера спорта международного класса.

Как уточняет «Прессбол», в прошлом олимпийском сезоне даже взрослые белорусские спортсменки плыли эту дистанцию гораздо медленней. Лучший результат в 2016 году показала Светлана Хохлова — 26,57.

Анастасия Шкурдай выполнила отборочный норматив на Олимпийские юношеские игры, чемпионат Европы и чемпионат мира среди юниоров.

Тренером Анастасии Шкурдай является Ольга Ясенович.

 
Теги: Брест
 
 
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14-летняя пловчиха из Бреста Анастасия Шкурдай выполнила норматив мастера спорта международного класса.

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