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"Исполнение - отвратительно". Президент пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах

08.04.2017 00:11 — Разное | Tut.by  
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К разработке декрета о тунеядцах надо было привлечь ученых. Об этом 7 апреля на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Порой мы не задействуем — и сами виноваты — потенциал ученых. Они ведь опытные люди, грамотные, умные, начитанные, образованные. А по конкретной проблеме это вундеркинды. Почему мы их не привлекаем ни в правительстве, ни по другим вопросам, ни в ведомствах? Этот огромный пласт людей не задействован в управлении государством и решении важнейших государственных задач. А кто виноват? Ученые? В какой-то степени. Но больше всего мы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент привел в пример разработку нормативно-правовых актов, в частности декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества. По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, которые не понаслышке знакомы с данной проблематикой.

«Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же. Думаете, „тунеядцы“, как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по $ 12 (или сколько там) отчислять? Не будут, — уверен глава государства. — Это мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки — февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут — они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее».

Поэтому в разработке документов непосредственное участие должны принимать узкие специалисты: они могут предложить новые, более удачные подходы. «Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол», — констатировал президент.

Александр Лукашенко 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны заявил, что декрет о тунеядстве не отменят, но в течение года не будут взыскивать налог. Президент также поручил определить к 1 апреля списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета № 3.

Накануне стало известно, что проект изменений в декрет был направлен в Администрацию президента в третьей декаде марта.

 
 
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