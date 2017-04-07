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У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро

08.04.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Граждане стран еврозоны по-прежнему хранят у себя купюры и монеты старых национальных валют на сумму свыше 15 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.


Фото: Reuters

Почти половина этой суммы (6,5 миллиарда евро) приходится на немецкие марки, на втором и третьем месте расположились французские франки (1,9 миллиарда евро) и испанские песеты (1,5 миллиарда евро).

При этом около трети всей суммы хранящихся денег сейчас бесполезны. Они представляют собой валюту стран, банки которых не обменивают старые деньги на евро. Речь идет, в частности, о Франции, Италии, Финляндии и Греции.

В то же время Германия разрешила менять дойчмарки на евро без каких-либо временных рамок.

В прошлом году итальянский ЦБ проиграл в суде дело о требовании возобновить обмен старой валюты. Истцы указывали на то, что регулятор сократил сроки приема лир в 2011 году на три месяца, в результате чего некоторые граждане не сумели обменять деньги.

Евро — официальная валюта 19 стран еврозоны (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу, которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Граждане стран еврозоны по-прежнему хранят у себя купюры и монеты старых национальных валют на сумму свыше 15 миллиардов евро.

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