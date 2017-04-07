В начале года в Беларуси заметно выросли тарифы на водоснабжение — сразу на 90%. Многих интересовало, из-за чего произошел такой резкий скачок. «У нас все очень прозрачно», — уверяет директор «Минскводоканала» Олег Аврутин. В интервью FINANCE.TUT.BY руководитель этой организации рассказал, вырастут ли тарифы на воду в этом году, пересмотрят ли лимиты по суточному потреблению и на что уходят наши деньги.





Вырастут ли тарифы на воду в этом году?

— В течение года могут быть незначительные колебания тарифов, связанные с индексацией. Например, в марте была корректировка на 0,4%. Тарифное регулирование в системе ЖКХ — не прихоть отдельного предприятия, — объясняет Олег Аврутин. — Правильность формирования тарифа контролирует МАРТ. Кроме того, тариф проходит проверку в Мингорисполкоме и Министерстве ЖКХ.

Повышать тарифы на водоснабжение в этом году не собираются, говорит Олег Аврутин.

— Что касается «Минскводоканала», то мы не прогнозируем повышения тарифов для населения в течение года. Более того, ожидаем, что для юрлиц скоро снизятся тарифы на услуги, связанные с водоснабжением и канализацией, — рассказывает руководитель предприятия.

При этом «Минскводоканал» планирует выйти на единый тариф: и юрлица, и физлица будут оплачивать полную себестоимость водоснабжения и канализации.

— Три года назад минчане оплачивали около 38−40% себестоимости. Мы должны к концу года выйти на цифру в 75%, а в 2019 году — 100%, — прогнозирует руководитель «Минскводоканала».

Как наши траты на воду выглядят на фоне других стран

— То, что белорусы платят меньше, чем жители соседних государств, это однозначно. К примеру, в парижском регионе нам называли цифры около 4 евро за один кубометр, — отмечает Олег Аврутин.

Директор «Минскводоканала» приводит в пример Германию, Великобританию, Австрию, Испанию, Венгрию, Португалию, Россию. По его словам, ни в одной из этих стран не существуют субсидируемые тарифы.

По его мнению, минчане зря жалуются на высокую стоимость водоснабжения:

— Говорить о том, что расходы на воду сегодня бьют по карману минчанина, мне кажется, необъективно. Что можно купить за 1 кубометр (а это 1000 литров) воды, соответствующей питьевому качеству? Кусок мыла? Пакет молока или пачку макарон уже не купишь. Всем, кто так считает, предлагаю посмотреть на счета за мобильную связь или интернет: на телефон уходит около 10 рублей, на интернет — около 20 рублей. И эти счета мы оплачиваем не задумываясь, не просим скидок и дотаций.

Сколько минчан расходует больше 140 литров воды сутки?

В «Минскводоканале» рассказывают, что примерно каждый пятый минчанин превышает лимиты на воду в 140 литров в сутки.

— Кто-то хочет принимать ванну каждый день (а это те же 140−150 литров). Кому-то нравится охлаждать в воде пиво. Это его право. Но он должен за это платить, — считает Олег Аврутин. — 140 литров в сутки на человека — это не лимит, а выражение социальной политики государства, чтобы жировка не била по карману гражданина. Есть экономически обоснованный тариф на уровне 76 копеек за 1 кубометр воды. Государство сказало: тем, кто потребляет воду в пределах до 140 литров в сутки, мы готовы отдавать ее дешевле, компенсируя разницу за счет других источников. Те, у кого в квартире не установлены счетчики, платят за 260 литров в сутки.

Сам директор «Минскводоканала» говорит, что лично он обычно укладывается в норматив: семья из трех человек потребляет от 9 до 13 кубов воды в месяц. За февраль вышло 10 кубометров.

— Не могу сказать, что мы себя ограничиваем, но следим, чтобы вода из-под крана просто так не бежала, — рассказывает Олег Аврутин.

Чтобы сэкономить на воде, директор «Минскводоканала» советует следить за тем, чтобы сантехника была исправной. Он приводит пример: контролер зашел в квартиру проверить прибор учета и выяснил, что жильцы не уплатили за 100 кубометров воды. А причина такого перерасхода — протекающий унитаз.

Экономят ли минчане на воде после повышения тарифов?

По словам Олега Аврутина, среднесуточное потребление воды в столице начало падать с 2007 года, когда минчане стали активно устанавливать счетчики на воду.

— Тогда на каждого минчанина в среднем приходилось 250−260 литров воды в сутки, теперь этот показатель составляет меньше 140 литров. При этом за последний год потребление воды жителями столицы снизилось на 2,-2,5%. Сказывается, что многие установили в квартирах приборы учета, а также заменили сантехнику.





Как правильно подавать показания воды?

В декабре 2016 года прекратил работать сайт komplat.by, через который можно было подавать показания воды.

— Сайт komplat.by водоканалу не принадлежал и не обслуживался предприятием. Владельцем являлся Центр информационных технологий Мингорисполкома. Для минчан сайт был удобен, я сам им пользовался, — признается Олег Аврутин. — Причиной его закрытия послужило внедрение в стране новой системы расчета коммунальных платежей «Расчет-ЖКУ». На уровне государства было принято решение: все нужно унифицировать. Вы помните начало прошлого года, когда на уровне главы государства рассматривали тарифы и себестоимость воды. Много вопросов, которые поднимал комитет госконтроля, были связаны с неправильным начислением платы за коммунальные услуги. Чтобы уйти от человеческого фактора, и решили создать единую систему.

Теперь минчане вводят данные счетчиков в ЕРИП или сообщают их по телефону и с помощью сообщений в расчетно-справочные центры Центра информационных технологий. Поначалу с новой системой возникали сложности:

— Но в любом процессе есть переходный период. Надо понять, что в Минске восемьсот тысяч лицевых счетов. Все решаемо, и если кому-то произвели неправильные начисления, наши контролеры во время обхода квартир могут составить уточняющий акт. Либо жители могут обратиться в свои расчетно-справочные центры. Думаю, месяца через три мы забудем о komplat.by.





Из чего складывается себестоимость воды?

Самая большая статья расходов «Минскводоканала» — электроэнергия, на которую приходится от 25 до 30% затрат организации. Ее потребляют насосы, которые поднимают воду с глубины 50−300 метров, прогоняют ее по сетям и доставляют в квартиры.

Вторая по размерам статья расходов — налоги. Ее доля составляет 13−16%. Например, за каждый добытый, очищенный и сброшенный в реку куб воды надо платить экологический налог. А есть еще земельный налог, налог на недвижимость. Есть затраты на текущий ремонт объектов — до 10% себестоимости, на реагенты для очистки воды, охрану объектов водоснабжения, комиссионные вознаграждения Центру информационных технологий, банкам, почте и так далее. В себестоимость заложена и амортизация оборудования.

Около 15% расходов «Минскводоканала» составляют зарплаты работников. Средняя получка на предприятии в прошлом году составила 870 рублей. На предприятии работает около 3 тысяч человек.

— Всегда задают вопрос: почему 3 тысячи человек, почему так много? Но нормативная численность «Минскводоканала» — 4,3 тысячи человек (а это и водоснабжение, и канализация, и эксплуатация гидротехнических сооружений Вилейско-Минской водной системы). Надо понимать, что объекты водоканала расположены не только в Минске, но и за его пределами — от Вилейки до Червеня, — поясняет Олег Аврутин.

По его словам, предприятие оптимизирует кадры.

— Каждый год увольняем какое-то количество людей, потому что появляется новое оборудование и специалисты более высокой квалификации. Но зато мы прибываем объектами: в год принимаем на баланс 50 километров водопровода, порядка 30 километров сетей канализации, 20−30 повысительных насосных станций. В прошлом году приняли две станции обезжелезивания и одну площадку Минской очистной станции. При этом штатная численность по отношению к прошлому году практически не изменилась из-за оптимизации по другим направлениям.

Олег Аврутин отмечает, что «Минскводоканал» также занимается заменой и ремонтом приборов учета воды, установленных в квартирах минчан. В столице — 1,7 миллиона таких приборов.

Почему вода в Минске может пахнуть хлором?

Минск обеспечивают водой из двух источников: подземного и поверхностного (то есть из скважин или резервного водохранилища «Крылово»). Поверхностный источник закрывает около 30% общего водопотребления Минска — Фрунзенский район и большую часть Московского.

Вся вода, которая подается из поверхностных источников, обрабатывается хлором.

— Альтернативы хлору в мире не существует. Если запах кого-то смущает, поставьте воду на два часа в кувшин — и все будет в порядке, — советует Олег Аврутин.

Директор «Минскводоканала» приводит в пример Париж, Варшаву, Санкт-Петербург и Москву. Жители этих городов пьют воду только из поверхностного источника.

— У минчан же есть возможность сравнивать, и потому срабатывает психологический фактор. Если бы весь Минск пил воду из одного источника, вопросов бы не возникало, — убежден Олег Аврутин. — Я воду пью, к примеру, из-под крана, фильтр не использую. Правда, я живу в том районе Минска, который снабжается водой из подземного источника. Но если приезжаю к друзьям или знакомым, у которых вода из наземного источника, то тоже пью воду из-под крана. И мне не стыдно перед минчанами за воду, которую мы подаем.

Как узнать о качестве воды в своем доме

«Минскводоканал» запустил онлайн-карту , где можно ввести адрес своего дома и получить информацию о составе воды. Показателей около двадцати, но полезнее всего для минчан окажется жесткость (чтобы решить, нужно ли смягчать воду для бытовой техники) и рН (для тех, у кого есть аквариумные рыбки). В любом случае, все показатели — в пределах нормы.

Карта появилась еще и для того, чтобы минчане не поддавались на уловки продавцов фильтров.

Когда весь Минск обеспечат артезианской водой

— Чтобы перевести Минск на артезианскую воду, в районе Вязынки нужно создать новый водозабор, разведать, разбурить, построить скважины и 60 км напорных водоводов, перекачать воду в район очистной водопроводной станции — и это заместит только 40% воды из поверхностного источника. Остальное придется компенсировать развитием трех или четырех имеющихся водозаборов. Это очень приличные затраты, — поясняет Олег Аврутин.

По его словам, сейчас выполняются расчеты с учетом текущей ситуации водопотребления и корректировки генплана, предварительные результаты будут известны в июне.

От магнитов на счетчиках до врезок в водопровод

Некоторые минчане пытаются схитрить при оплате воды, рассказывает Олег Аврутин. Самая распространенная хитрость — подавать данные показаний счетчика в пределах 140 литров, даже если в действительности расход был больше. Люди помнят о том, что летом поедут на дачу, в деревню, в санаторий. Расход воды получится меньше, но подать можно будет большую величину в пределах 140 литров и компенсировать перерасход. Чтобы избежать таких ситуаций, показания счетчиков проверяют контролеры.

— С предприятием сейчас ругается женщина: она уже оплатила воду вперед, потому что сейчас у нее малое потребление, а в перспективе — ремонт летом. Но позвольте, мы несем затраты не так, как она платит, а так, как потребляет! Если на 800 тысяч квартир в Минске будет 15−20% хитрящих, это уже чувствительно. Любыми хитростями и манипуляциями — от магнитов на счетчиках до врезок в водопровод — люди делают хуже и себе, и своей стране. Кто-то все равно понесет эти затраты. Если ты залез в карман к соседу, кто-то залезет и тебе в карман.