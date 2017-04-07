МИНСК, 8 апр — Sputnik. Православная церковь сегодня отмечает Воспоминание воскрешения Господом праведного Лазаря, или Лазареву субботу, сообщили в Белорусском экзархате.



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"В 9:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе Патриарший экзарх вся Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел отслужит божественную литургию", — сообщили Sputnik в субботу в экзархате.

Вечером в храмах будет совершено всенощное бдение, во время которого священнослужители святят ветки вербы, сказали собеседники агентства.

Лазарева суббота всегда является субботой шестой недели Великого поста, это суббота перед Вербным воскресеньем.

Священнослужители рассказали историю возникновения праздник Лазарева суббота. Евангелие гласит, что Христос во время земной жизни часто бывал дома у Лазаря и называл его другом.

"Однажды Лазарь заболел и умер за четыре дня до возвращения Христа. Он велел убрать камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воскресил его", — рассказали священнослужители.



© Sputnik Игорь Бойко Репродукция иконы "Воскрешение Лазаря"

Весть о воскрешенном Лазаре мгновенно разнеслась по древней Иудее, и когда на следующий день Христос въезжал в Иерусалим на молодом ослике, люди славили его как царя, стелили перед ним пальмовые ветви.

"С тех пор воскресенье накануне страстной седмицы называется Пальмовым, или Вербным. В этот день на утренней службе в храмах совершается освещение ваий", — отметили священнослужители, уточнив, что в некоторые странах освещают ветки фиников, пальмы, в Беларуси, России — ветки вербы.

Воскрешенный Лазарь прожил еще 30 лет, служил епископом на Кипре. Лазарева суббота всегда приходится на пост, но в этот день разрешено есть рыбную икру.