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Некрасивых не бывает: 15 моделей с самой нестандартной внешностью

08.04.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Недавно мы рассказывали о том, как живут модели с неформатной внешностью в Беларуси и с каким общественным осуждением им приходится сталкиваться.

Сегодня хотим познакомить вас с мировыми моделями, которые добились права не только вышагивать по подиуму, но и быть двигателями прогресса в мире моды. Как говорится: удача — награда за смелость!

Вот люди, которые напоминают нам всем, что красота — в глазах смотрящего, а всем нам не помешает быть немного свободнее и толерантнее.

Лили Макменами


Fotodom / Rex Features

Бледность, не слишком ровные ноги, лопоухие ушки и крупный нос: вот краткая характеристика модели Лили Макменами. Что не мешает ей сниматься для Vogue, а также на регулярной основе работать с такими компаниями, как Marc Jacobs, Chanel, Versace и Prada.

Велвет Д’Амур


Fotodom / Rex Features

Если вам кажется, что именно так выглядит ваша соседка, а также продавщица круглосуточного магазина возле дома, вы, скорее всего, не заблуждаетесь.

Однако это модель Велвет Д’Амур, которую обожает сам Жан-Поль Готье! Велвет не стесняется своей комплекции и выходит на подиум в нижнем белье так же легко, как Адриана Лима!

Келли Миттендорф


instagram.com/kelly_mittendorf/

Американская модель по имени Келли долгое время была лицом бренда Ralph Lauren, она любимица журнала Vogue, а также Prada и Erdem. Казалось бы: грубые черты лица, небольшие глаза… Но именно это и нравится дизайнерам: в мужских образах Келли так же естественна, как и в женских.

Линдси Виксон


Getti Images

Очень крупные зубы, необычный прикус… Все это смотрится достаточно странно. Но обаяние модели Линдси Виксон помогло ей со всем этим пробиться на обложку Vogue, а также стать лицом рекламной кампании Sisley. Модель приглашали Chanel и Versace, а это уже даже не заявка на большое будущее, а счастливое настоящее!

Эллисон Харвард


© alliharvard

Эллисон выглядит как мультяшка, кукольные глаза и клоунский макияж, казалось бы, еще никогда не были пропуском в мир большой моды. Но не в этом случае.

Соцсети и форумы были покорены моделью, когда она сама была еще школьницей. Ну, а после школы Эллисон заняла второе место в громком проекте «Топ-модель по-американски».

Диандра Форрест


© diandraforrest

Афроамериканка-альбинос пережила насмешки сверстников — дети часто бывают жестоки к тем, кто на них не похож. Но фотограф Шамир Хан заметил ее, просто гуляя по улице — и жизнь девушки изменилась навсегда. Сегодня она в топе самых востребованных моделей мира.

Джиллиан Меркадо


© jilly_peppa

Джиллиан столкнулась со страшной болезнью — мышечной дистрофией. И стала колясочницей с 17 лет. Но она всегда мечтала о мире моды, и чтобы компенсировать нереализованную мечту, завела блог, который моментально стал популярным. Спустя короткое время Джиллиан сама начала участвовать в съемках, доказывая: все возможно!

Тесс Холлидей


© tessholliday

Тесс Холлидей всегда хотела стать моделью… Но есть ли шансы у пампушки с ростом 165 см?

На кастингах честно говорили: нет! Зато она смогла попасть на шоу борьбы с лишним весом. И знаете что? После этого и начался её модельный путь! Девушка не поменяла свои параметры, но работает моделью и уже успела появиться на обложке Vouge.

Брунетт Моффи


© Moffy

Карьера Брунетт Моффи, глаза которой немного косят (казалось бы, этот дефект станет преградой на пути к мечте стать моделью), началась просто: модный фотограф Тайлер Лебон, парень подруги Моффи, сфотографировал её. Ну, а снимки получились такими удачными, что попали на обложку журнала РОР. Теперь Брунетт сотрудничает с многими модными изданиями!

Амазон Ив


© 20th Century Fox Television © Amazon Eve

Рост 2 метра и 3 см — это норма для баскетболиста. А для девушки-модели?
Как оказалось, тоже.

Девушка долго была спортсменкой, но однажды ее позвали на съемки для обложки австралийского журнала Zoo Weekly, а потом — в сериал «Американская история ужасов». Дальше случилась популярность, признание и многомиллионные контракты!

Дафна Селф


© daphneselfe

Пенсия… Какая пенсия?

Дафна про пенсию ничего не знает. Она начала сниматься для Vouge, Harper Bazaar и Vanity Fair в 20 лет. Спустя 68 лет, она всё также популярна — участвует в съемках, выходит на подиум… И снимается в рекламе белья!

Шон Росс


© Wikimedia Commons © shaundross

Ну и как же без мужчин в нашей подборке! Шон — альбинос. И обладатель необычных черт лица, которые стали причиной жестокого обращения сверстников. Шон однако не стал комплексовать, занялся танцами, а в подростковом возрасте подался в модельный бизнес — и не прогадал. Такая небанальная внешность вдохновила многие бренды!

Виктория Модеста


© viktoriamodesta

Врачебная ошибка стоила Виктории левой ноги. Она пережила 15 неудачных операций, но дело все равно закончилось ампутацией. Но Модеста не сидит дома, жалуясь на судьбу, а поет на сцене и ходит по подиуму! Она обладательница 8 протезов, и каждый из них — не демонстрация ограниченных возможностей, а часть стиля Виктории!

Келли Миттендорф

Келли легко можно было бы назвать не очень привлекательной девушкой. Ну, по крайней мере в традиционном восприятии красоты.

Однако еще в 11 лет она оказалась замеченной модным агентом. Ну, а когда девушка подросла, ею заинтересовались и дизайнеры. Она первый раз появилась на подиуме

в коллекции Marc Jacobs и с тех пор только успевает подписывать контракты. Она не боится казаться смешной и странной — и именно в этом секрет ее успеха.


Лили МакМенами

Какое количество девушек, обладая внешностью Лили, смущались и печалились бы? Да почти все.

Однако не Лили. Она с детства была уверена в себе и пробивала путь на подиум — и подиум сдался, пустив её на лучшие показы брендов класса люкс.


 
 
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Вот люди, которые напоминают нам всем, что красота - в глазах смотрящего, а всем нам не помешает быть немного свободнее и толерантнее.

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