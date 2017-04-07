Недавно мы рассказывали о том, как живут модели с неформатной внешностью в Беларуси и с каким общественным осуждением им приходится сталкиваться.

Сегодня хотим познакомить вас с мировыми моделями, которые добились права не только вышагивать по подиуму, но и быть двигателями прогресса в мире моды. Как говорится: удача — награда за смелость!

Вот люди, которые напоминают нам всем, что красота — в глазах смотрящего, а всем нам не помешает быть немного свободнее и толерантнее.

Лили Макменами



Fotodom / Rex Features

Бледность, не слишком ровные ноги, лопоухие ушки и крупный нос: вот краткая характеристика модели Лили Макменами. Что не мешает ей сниматься для Vogue, а также на регулярной основе работать с такими компаниями, как Marc Jacobs, Chanel, Versace и Prada.

Велвет Д’Амур



Fotodom / Rex Features

Если вам кажется, что именно так выглядит ваша соседка, а также продавщица круглосуточного магазина возле дома, вы, скорее всего, не заблуждаетесь.

Однако это модель Велвет Д’Амур, которую обожает сам Жан-Поль Готье! Велвет не стесняется своей комплекции и выходит на подиум в нижнем белье так же легко, как Адриана Лима!

Келли Миттендорф



instagram.com/kelly_mittendorf/

Американская модель по имени Келли долгое время была лицом бренда Ralph Lauren, она любимица журнала Vogue, а также Prada и Erdem. Казалось бы: грубые черты лица, небольшие глаза… Но именно это и нравится дизайнерам: в мужских образах Келли так же естественна, как и в женских.

Линдси Виксон



Getti Images

Очень крупные зубы, необычный прикус… Все это смотрится достаточно странно. Но обаяние модели Линдси Виксон помогло ей со всем этим пробиться на обложку Vogue, а также стать лицом рекламной кампании Sisley. Модель приглашали Chanel и Versace, а это уже даже не заявка на большое будущее, а счастливое настоящее!

Эллисон Харвард

Эллисон выглядит как мультяшка, кукольные глаза и клоунский макияж, казалось бы, еще никогда не были пропуском в мир большой моды. Но не в этом случае.

Соцсети и форумы были покорены моделью, когда она сама была еще школьницей. Ну, а после школы Эллисон заняла второе место в громком проекте «Топ-модель по-американски».

Диандра Форрест

Афроамериканка-альбинос пережила насмешки сверстников — дети часто бывают жестоки к тем, кто на них не похож. Но фотограф Шамир Хан заметил ее, просто гуляя по улице — и жизнь девушки изменилась навсегда. Сегодня она в топе самых востребованных моделей мира.

Джиллиан Меркадо

Джиллиан столкнулась со страшной болезнью — мышечной дистрофией. И стала колясочницей с 17 лет. Но она всегда мечтала о мире моды, и чтобы компенсировать нереализованную мечту, завела блог, который моментально стал популярным. Спустя короткое время Джиллиан сама начала участвовать в съемках, доказывая: все возможно!

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей всегда хотела стать моделью… Но есть ли шансы у пампушки с ростом 165 см?

На кастингах честно говорили: нет! Зато она смогла попасть на шоу борьбы с лишним весом. И знаете что? После этого и начался её модельный путь! Девушка не поменяла свои параметры, но работает моделью и уже успела появиться на обложке Vouge.

Брунетт Моффи

Карьера Брунетт Моффи, глаза которой немного косят (казалось бы, этот дефект станет преградой на пути к мечте стать моделью), началась просто: модный фотограф Тайлер Лебон, парень подруги Моффи, сфотографировал её. Ну, а снимки получились такими удачными, что попали на обложку журнала РОР. Теперь Брунетт сотрудничает с многими модными изданиями!

Амазон Ив

Рост 2 метра и 3 см — это норма для баскетболиста. А для девушки-модели?

Как оказалось, тоже.

Девушка долго была спортсменкой, но однажды ее позвали на съемки для обложки австралийского журнала Zoo Weekly, а потом — в сериал «Американская история ужасов». Дальше случилась популярность, признание и многомиллионные контракты!

Дафна Селф

Пенсия… Какая пенсия?

Дафна про пенсию ничего не знает. Она начала сниматься для Vouge, Harper Bazaar и Vanity Fair в 20 лет. Спустя 68 лет, она всё также популярна — участвует в съемках, выходит на подиум… И снимается в рекламе белья!

Шон Росс

Ну и как же без мужчин в нашей подборке! Шон — альбинос. И обладатель необычных черт лица, которые стали причиной жестокого обращения сверстников. Шон однако не стал комплексовать, занялся танцами, а в подростковом возрасте подался в модельный бизнес — и не прогадал. Такая небанальная внешность вдохновила многие бренды!

Виктория Модеста

Врачебная ошибка стоила Виктории левой ноги. Она пережила 15 неудачных операций, но дело все равно закончилось ампутацией. Но Модеста не сидит дома, жалуясь на судьбу, а поет на сцене и ходит по подиуму! Она обладательница 8 протезов, и каждый из них — не демонстрация ограниченных возможностей, а часть стиля Виктории!

Келли Миттендорф

Келли легко можно было бы назвать не очень привлекательной девушкой. Ну, по крайней мере в традиционном восприятии красоты.

Однако еще в 11 лет она оказалась замеченной модным агентом. Ну, а когда девушка подросла, ею заинтересовались и дизайнеры. Она первый раз появилась на подиуме

в коллекции Marc Jacobs и с тех пор только успевает подписывать контракты. Она не боится казаться смешной и странной — и именно в этом секрет ее успеха.





Лили МакМенами

Какое количество девушек, обладая внешностью Лили, смущались и печалились бы? Да почти все.

Однако не Лили. Она с детства была уверена в себе и пробивала путь на подиум — и подиум сдался, пустив её на лучшие показы брендов класса люкс.



