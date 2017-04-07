Международный день цыган отмечают 8 апреля. В канун этого праздника в МПЦ Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск-Кишинев, участие в котором приняли цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар Cris romani viiru Артур Черарь и вице-глава общественного объединения Белорусская цыганская диаспора Артур Гомонов.

В Молдове в местных органах власти работают в том числе и цыгане, сообщил по время видеомоста Черарь. Он уточнил, что сам в 1990-х годах был членом исполнительного комитета. А отец и дядя Артура при жизни работали депутатами городского совета.

"Кроме этого, сейчас у нас есть члены исполкома на местах в некоторых районах. И мы думаем, что на предстоящих выборах, если расформируют парламент, то мы обязательно выставим свои кандидатуры", — заметил цыганский барон.

Среди цыган наболевшей продолжает оставаться тема образования. А виной всему — кочевой образ жизни. Многие ромы уезжают на заработки в другие страны и забирают с собой детей, отрывая их от школы.

Правда, в Беларуси ситуация меняется: все больше ромов получают высшее образование.

"Мне звонят родители и молодые люди и спрашивают, в какой институт им лучше пойти. В основном ромы поступают в экономические вузы. Коммерция в жилах у нас. Также знаю, что в Украине преимущественно получают профессию юриста", — рассказал Артур Гомонов.

Для цыган большое значение имеют традиции. Большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения, добавили выступающие.

"У нас есть общественное порицание. Например, если невестка неправильно ведет себя со свекровью и свекром, мы вызываем ее и супруга на ковер. Ставим сразу их на место. Это заразное дело, которое может передаться другим семьям. Есть одна цыганская древняя пословица "Если есть у тебя старый человек в доме, то убей его, но если нету, купи его". На сегодняшний день заработать деньги — это не все. Все богатство — это правильное и своевременное воспитание", — заметил Черарь.