Юношеская (не старше 18 лет) сборная Беларуси по хоккею провела второй товарищеский матч в программе подготовки к ЧМ-2017. 8 апреля белорусская дружина проиграла сверстникам из США — 2:5, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусы удачно начали встречу, уже на исходе 4-й минуты поединка поведя 2:0 (обе шайбы на счету Владислава Михальчука. Однако неудачный второй период перечеркнул все усилия подопечных Юрия Файкова.

Беларусь U18

Вратари: Андрей Грищенко, Никита Толопило.

Защитники: Максим Никитин, Артем Борщев, Дмитрий Дерябин, Сергей Сапего, Владислав Габрус, Илья Гурбан, Дмитрий Саврицкий, Никита Зуев.

Нападающие: Владислав Михальчук, Глеб Андреев, Артем Аносов, Владислав Ануфриенко, Евгений Островский, Павел Ажгирей, Артем Балтрук, Андрей Павленко, Иван Дроздов, Василий Филяев, Глеб Фирсов, Александр Шемель, Дмитрий Кот, Игорь Мартынов.

Юрий Файков, главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси:

— Первая игра прошла на высочайшем уровне. Сегодня мы играли с одной из лучших команд мира. Игра оставила двоякое впечатление. Первый и третий периоды провели на равных, второй — полностью провалили. Продолжаем сбор. Готовимся к противостоянию со Швейцарией. После чего определимся с основным составом, который будет представлять страну в элитном дивизионе среди десяти лучших команд мира до 18 лет.

8 апреля в 18.00 белорусов ждет спарринг со Швейцарией.

C 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес пройдет юношеский чемпионат мира в элитном дивизионе. Соперниками белорусских хоккеистов по группе «В» на предварительном этапе станут команды США (13 апреля), Чехии (14 апреля), Швеции (16 апреля) и России (17 апреля). Поединки этой группы примет Спишска Нова Вес.

В группе «А» в Попраде будут соперничать Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до 2 побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.