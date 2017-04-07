Что привлекает белорусов в Грузии, и каким опытом в развитии и поддержке въездного туризма могут поделиться грузинские туроператоры, на радио Sputnik Беларусь рассказала главный специалист отдела рекламы и связей с общественностью Департамента туризма и курортов Аджарии Нонна Маркарян.

"Сейчас в Минске проходит выставка "Отдых 2017", мы ежегодно принимаем в ней участие, и как раз у нас есть возможность пообщаться с людьми, которые интересуются Грузией и хотят путешествовать. Предоставить им информацию, как приехать, где отдохнуть", — сообщила специалист.

Собеседница Sputnik рассказала о том, что департамент туризма Грузии берет на себя функцию координатора — предлагает туристическим компаниям своей страны бесплатное участие в выставке, помогает с организацией и приездом. Таким образом, у туроператоров появляется возможность напрямую находить новых партнеров в Беларуси и заключать договора на организацию туров.

"Наша главная цель — помогать частному сектору, чтобы они развивали свой сервис с белорусами", — отметила Маркарян.

По словам собеседницы, у белорусских туристов в Грузии наблюдается большой интерес к морскому отдыху. В основном, наши соотечественники выбирают морской отдых в Батуми или отправляются в горы.

Я замечала, что горные регионы производят на белорусов необъяснимое впечатление, они всегда в восторге от ландшафтов, которые абсолютно отличаются от белорусских. Но, кроме того, наша кухня, вино и фольклор — это неотъемлемая часть путешествия в Аджарию", — рассказала Маркарян.

Полную версию беседы со специалистом отдела рекламы и связей с общественностью Департамента туризма и курортов Аджарии Нонной Маркарян слушайте на радио Sputnik Беларусь.