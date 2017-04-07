С появлением детей жизнь новоиспеченных родителей меняется. Жизнь женщины — особенно. Героини этого материала приняли эти перемены и смогли остаться собой. Они рассказали, как им это удается, как не потерять себя в декретном отпуске и существуют ли на свете «идеальные мамы».

Даша Кухта

24 года, дизайнер

сын Матвей, 7 месяцев

Даша — «девушка с обложки», наверняка думают двадцать с лишним тысяч ее подписчиков в инстаграме. С этим трудно не согласиться. Когда она, высокая, как модель, и стройная до такой степени, что моделям и не снилось, вошла в кофейню, где мы договорились встретиться, вряд ли кто-то подумал, что это мама семимесячного ребенка.





— Если честно, я не верю в существование идеальных мам. Хотя многие до сих пор думают, что этот мифический образ встречается в реальной жизни: эдакая самоотверженная женщина, которая посвятила свою жизнь детям, желательно многочисленных. А мне кажется, что к идеалу нас приближает реализация еще в каких-то сферах помимо материнства. Этим я сейчас и занимаюсь.

Я правда не знаю, трудно ли совмещать работу и воспитание детей. Ведь дизайн одежды для меня — гораздо больше, чем просто бизнес-проект. Это чистейший кайф. Весь процесс: от замысла до воплощения приносит мне ни с чем не сравнимое удовольствие. И нет никакого разграничения: вот сейчас подгузник сыну поменяю, спать уложу, а потом часок поработаю. Все происходит параллельно: одной рукой кормлю малыша, второй держу телефон, общаясь с заказчиками, а в голове в этот момент синхронизируются гигабайты идей. Иногда вместо сказок рассказываю сыну о том, что планирую шить.

С появлением ребенка волей-неволей учишься максимально продуктивно использовать время. Мы живем за городом, и в городе я сейчас бываю редко, но за то время, что нахожусь здесь, успеваю сделать на порядок больше, чем раньше.

Я не ограничена в передвижении: сыну нравится ездить на машине, так что я часто беру его с собой на деловые встречи или просто посиделки в кафе. Здесь нет ничего сверхъестественного — это лишь вопрос выхода из зоны комфорта. К примеру, когда Матвею было 4 месяца, я взяла его с собой на фотосъемку, куда меня пригласили в качестве модели, и… все прошло достаточно гладко. Да, он периодически капризничал, и нужно было отвлекаться, чтобы его успокоить, но ведь это же не трагедия, и глупо ждать, что маленький ребенок будет сидеть или лежать неподвижно, как кукла.

Тем не менее мой график, конечно, изменился. Я уже не так часто выбираюсь в кино, клубы и рестораны. И если раньше я могла лечь спать в два-три часа ночи и проснуться, когда вздумается, то теперь приходится быть более осмотрительной, так как мой день начинается не позже восьми утра, учитывая, что, как правило, приходится вставать к малышу по несколько раз за ночь.

Что касается ухода за собой, то я и раньше не была зависима от каких-то особых бьюти-ритуалов. Из обязательных салонных процедур — только маникюр. Так что, если бы у меня появился свободный день, я бы однозначно провела его за работой, нежели в спа. Но все-таки приятно осознавать, что я не обрюзгла, не распустила себя… И речь не только о внешности, но и о поведении, что, согласитесь, не менее важно. «Я же мать» — вовсе не повод оправдывать себя, а статус, которому надо соответствовать.

Привыкнуть к новому режиму было непросто. Да и в целом многое оказалось труднее, чем я себе представляла, ведь это первый ребенок, и я не знала, к чему быть готовой. И срывы из-за накопившейся усталости бывают. В такие моменты держаться на плаву помогает позитивный настрой и осознание того, что, скажем, колики или режущиеся зубки — временные трудности.





Финансовые возможности позволяют некоторым молодым мамам отвоевывать свободные минутки, нанимая для ребенка няню. Но мне сложно представить, что рядом с моим крохой будет находиться чужой человек — доверить сына я могу только самым близким. К слову, материальное благополучие играет важную, но вовсе не лидирующую роль. Так что откладывать рождение детей до накопления какой-то определенной суммы на банковском счете вряд ли целесообразно. Во-первых, где гарантия, что она появится, когда вам будет 30, 35, 40?.. Во-вторых, дети — действительно сильные мотиваторы, и они не только не мешают, но и побуждают к покорению новых высот. Во всяком случае, мои достижения во многом обусловлены огромным желанием, чтобы сын мной гордился. А если прибавить к этому врожденную целеустремленность, умение доводить начатое до конца и перфекционизм, то, наверное, это и будет моим «рецептом успеха».

Алена Кононович

25 лет, учитель английского языка, блогер

сыновья: Артем и Платон, 2 месяца





— Себя идеальной мамой я не считаю, более того, думаю, неправильно мыслить такими категориями: для каждого ребенка — его мама самая лучшая. А судить об «идеале» по фото в соцсетях — необъективно: там все стараются выглядеть лучше. Это как выйти из дома с макияжем: для многих девушек, в том числе и для меня, это норма.

Кстати, мне кажется крайне важным находить время на уход за собой. Тем более если ты новоиспеченная мама. Ведь все эти «девичьи радости» вроде шопинга или посещения салонов красоты заряжают прекрасным настроением, а я верна принципу: счастливая мама — счастливый малыш. Да и не хочется забывать о том, что я женщина, которой приятно нравиться своему мужчине.

В свою очередь муж старается всячески помогать мне. У нас нет разделения обязанностей: кормление, смена подгузника, купание — со всем этим он с легкостью справляется и не боится оставаться с нашими мальчишками, когда я отлучаюсь по делам. Вообще (уверена, муж со мной согласится) наши отношения после рождения малышей стали еще теплее: дом буквально наполнился любовью и нежностью.

Конечно, без трудностей не обходится, и нервы порой не выдерживают напряжения, но вместо того чтобы заострять внимание на проблемах, я предпочитаю сосредоточиться на их решении. В общем, пока мы справляемся и нанимать няню не спешим: нахождение чужого человека в доме меня бы тяготило. Теоретически я не отвергаю такой возможности, так как, если в ближайшее время решусь еще на одну беременность, без дополнительной помощи вряд ли смогу обойтись.

По мне, быть готовым к рождению ребенка — значит быть готовым любить другого человека больше, чем себя, и осознавать, что придется идти на компромисс со своими желаниями. Тем не менее реальность для меня оказалась лучше, чем ожидания. Во многом, наверное, потому что я очень ответственно отнеслась к роли мамы: будучи беременной, изучала специализированную литературу про малышей, закупалась разнообразными приспособлениями, призванными облегчить уход за ребенком, и лекарствами, которые могли бы понадобиться в первое время. И, самое главное, я постоянно настраивала себя на то, что все будет хорошо. К счастью, так и вышло: роды прошли настолько прекрасно, что я уже на следующий день планировала, как рожу еще. Да и мальчики оказались достаточно спокойными. Пожалуй, самым сложным было слышать плач детей и не понимать, почему они плачут. Но с течением времени учишься в этом разбираться.





Еще хочу развеять миф о том, что двойня — это в два раза тяжелее. В бытовых вопросах — возможно: время на кормление, переодевание, сборы куда-то увеличивается. Расходы тоже растут. Но, с другой стороны, по цене одной беременности и родов ты получаешь в два раза больше улыбок, от которых невозможно не растаять. К тому же у ваших детей априори, по факту рождения, появляется лучший друг.

Сейчас мне настолько комфортно в роли мамы двойняшек, что я строю грандиозные планы на семейный отдых за границей. Надеюсь, все пройдет удачно.

Наталья Копотева

30 лет, журналист

сын Марк, 10 месяцев

— Идеальные мамы существуют только в инстаграме и в своем воображении. Но есть женщины, в которых прямо чувствуется жажда рожать и воспитывать детей. Я глубоко уважаю таких мам, тем более многодетных, и тем более — сейчас, когда могу представить, какой это труд.



Фото: Алина Пшигодская

Я не такая. И мне не стыдно в этом признаться. В какой-то период я даже считала себя чайлдфри. Мне казалось, что личной жизни, путешествий и, конечно, работы достаточно для полноценного существования. Сначала главным было просто построить карьеру, потом захотелось делать социально значимые проекты. Многое приходилось пропускать через себя: я бывала во взрослых тюрьмах и детских колониях, в психоневрологических интернатах и в детских домах, в вымирающих деревнях и на бушующем Майдане… Такой уклад совершенно не располагал к появлению детей. Я настолько морально устала, что решила сделать перерыв и уйти с ТВ. В этот период и появился Марк. Новость о том, что у нас будет ребенок, стала в какой-то степени неожиданной, но я рада, что это произошло именно сейчас. Никогда не придет «то самое» время, и всегда найдется миллион отговорок.

К детям нельзя быть готовым в принципе. Можно сколько угодно читать, смотреть, советоваться, но все, начиная с момента родов и до бесконечности, настолько ни на что не похоже, что представлять это абстрактно не имеет смысла. Во время беременности я просто хорошо проводила время: спала, много читала (не по теме) и т.д. Все что нужно, узнавала по факту.



Фото: Алина Пшигодская

Например то, что материнство — это тяжелейшая работа. Раньше я считала, что не спать несколько суток, снимая и монтируя сюжет, адски трудно. Ха! Тогда я просто не знала, что значит быть матерью. Самое сложное, на мой взгляд, помимо того, что ты почти не спишь и не ешь, это то, что тебя самой в твоей жизни становится катастрофически мало. В значительной степени ограничивается твоя свобода. Возможно, я так остро ощущаю это, потому что родила в двадцать девять, будучи полностью самостоятельным, независимым человеком с устоявшимся жизненным укладом, в который было проблематично вписать ребенка. Но я стараюсь.

Мы уже дважды отдыхали за границей с Марком. Сложно? Бесспорно. Легко — это вдвоем прыгнуть в машину с парой рюкзаков и умчать в закат; легко — это вставать не раньше полудня, не спеша выпить свой кофе, а потом исследовать местность до утра следующего дня. С детьми все по-другому. Но это вовсе не значит, что нельзя получать удовольствие от таких путешествий. Просто к этому, как и ко всему новому, надо привыкнуть. Да, приходится находить золотую середину между своими желаниями и потребностями ребенка, но со всем можно справиться, особенно если вы с семьей — команда.

Муж — мой лучший друг. Я всегда чувствовала его опору и поддержку, а сейчас, с появлением сына, понимаю, что абсолютно во всем могу на него положиться. Когда Марку было 4 месяца, я заболела ангиной и, чтобы не заразить сына, на неделю уехала к маме лечиться. Муж все это время круглосуточно находился с Марком. Это дорогого стоит.

Так что выбирать нужно не просто мужчину, а отца своего будущего ребенка. Может, тогда женщин, срывающих злость на детях, станет меньше. С искренним сочувствием наблюдаю за мамами, которые без причины кричат на своих малышей. Вряд ли это от легкой жизни. Им, скорее всего, некому помочь, а беспросветная, нарастающая как снежный ком усталость приводит к нервному истощению.





Должен быть кто-то (в моем случае это муж), кто вытащит из депрессивного состояния. А еще в моменты, когда морально и физически тяжело, помогают стандартные рецепты: горячая ванна, бокал вина, приятный разговор…

Для меня идеальный отдых — посидеть немного в тишине, почитать. А походы к парикмахеру, косметологу и т.д., которые кто-то квалифицирует как отдых, я воспринимаю как напряг. И уделяю этому время постольку, поскольку стараюсь соблюдать правила существования в женском обществе.

В целом, к жизни в декрете я уже привыкла. Да, день сурка. Но я приняла эту предсказуемость, и теперь она мне даже нравится. Наработаться еще успею, а вот то, что я проживаю сейчас вместе с сыном, вполне вероятно, не повторится никогда.