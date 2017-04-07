Мощная V-образная шестерка под капотом, разгон до сотни за 6,5 секунд, идеальное состояние. Трудно поверить, что все это о Golf II GTi, которому не так давно исполнился 31 год. Машина-праздник, так говорит о ней владелец Евгений Мингинович, который на протяжении нескольких лет доводил до идеального состояния редкий сегодня автомобиль.

После шестерки понял — хочу иномарку





Первым собственным автомобилем в жизни Евгения стали «Жигули» шестой модели, которые подарил ему состарившийся дедушка.

— Не стоит думать, что это был старый автомобиль. Дед его покупал новым в 1996 году в Тольятти, ездил мало, поэтому машина хорошо сохранилась, и для меня, как студента, это был очень щедрый подарок. Конечно, как и все советские машины, она постоянно требовала мелкого ремонта, поэтому спустя пару лет, я, считай, получил квалификацию механика.

Все это время Евгений учился в машиностроительном колледже, затем пошел работать на МТЗ.

— Работать было довольно тяжело: сборка тракторов на конвейере, после смены еще подрабатывал в таксопарке, помогал другу в малярке. Позже эти навыки пригодились. Именно благодаря другу и познакомился с Golf II. По сравнению с «Жигулями» — небо и земля. Мне казалось в нем все идеально: и внешний вид, и управление. Захотелось такой же, только особенный — GTi, уже тогда был уверен, что знаний и опыта хватит восстановить.

GTi от дедушки

Перед тем, как ехать выбирать свой новый автомобиль, Евгений успел много прочитать о желаемой модели и для себя решил, что будет проверять все тщательно. Но как только сел за руль первой осматриваемой машины, растерял весь скептицизм.

— Этот Golf продавал молодой человек, в машине было много «колхозного» тюнинга. Сзади стоял огромный спойлер неизвестного происхождения, руль — самый дешевый Китай. Но я загорелся, думал, «вот она, моя машина, все неоригинальное выкину». Продавец, видя мои глаза, даже цену немножко скинул. Но тут выручил друг, который в отличие от меня придирчиво осматривал машину. Буквально взял за руку и показал на днище… А оно — гнилое, замазано какой-то черной пастой и закрыто чуть ли не газетами.



Фото: Евгений Мингинович

Со второй машиной Евгению повезло больше — это был оригинал GTi, который продавала пожилая пара.

— Я понимал, что между тем, что на фотографиях и что в жизни, может быть большая разница, поэтому представьте мое удивление, когда передо мной стоял ухоженный Golf GTi. Состояние было максимально близкое к родному, а продавали его супруги. Владельцу было далеко за 60 лет. Его жена — учительница английского языка, рассказала, что машина начала чаще ломаться, а им, старикам, ездить на СТО тяжело. По документам машина была у них на руках с 1996 года.



Фото: Евгений Мингинович

Во время осмотра выяснилось, что днище было в идеальном состоянии, заметили легкий удар спереди, возле фаркопа скопилась ржавчина. Была вварена накладка крыла, передняя пассажирская дверь менялась. Но, что удивительно, когда уже снимал обшивку в гараже, увидел, что заднее крыло было все в черном грунте. Это указывает на то, что машину делали очень давно, а кузовные элементы ставили новые. Еще и наклейку наклеили оригинальную на борт, как с завода.

Месяц готовил к покраске

Golf GTi 1985 года обошелся Евгению в 2500 долларов, что для 2009 года было не малыми деньгами за такую машину. Всей суммы у него не было, поэтому пришлось одолжить у друзей недостающую часть. В качестве небольшой компенсации под ковриком нашлись литовские монеты.



Фото: Евгений Мингинович

— Когда начинал красить машину, то мои навыки маляра оставляли желать лучшего. Первый раз решил воспроизвести оригинальный цвет — бордовый, но получилось так себе. Из общей гаммы выбивалась дверь, она чуть темнее. Поэтому решено было поменять и цвет, и подход к процессу. Я целый месяц готовил машину к покраске: зачищал эксцентриковой шлифмашинкой, рихтовал все вмятины, выводил плоскости метровой колодкой.

Первоначально Евгений хотел перекрасить машину в цвет «хамелеон» от черного к красному, но затея оказалась слишком дорогой. Банка краски стоила 150 долларов, а на машину нужно было 2−3. Учитывая предстоящие затраты, это был серьезный перерасход бюджета.

— Когда понял, что «хамелеон» не потяну, а душа хочет чего-то необычного, то купил специальный порошок Candy «красное яблоко». Сначала кузов покрасил в черную базу, затем смешал с биндером купленный порошок, после чего для верности нанес четыре слоя лака sikkens. В итоге, мне кажется, получилось немного вызывающе, но друзьям понравилось.















При неярком освещении утром с виду обычный черный цвет. Но как только поднимается солнце, Golf становится черно-бордовым, да не просто черно-бордовым. Трудно описать такой цвет словами, лучше увидеть на фото.

V-образная шестерка для GTi

Первоначально под капотом стоял стоковый восьмиклапанный мотор EV объемом 1,8 литра мощностью 112 л.с., который Евгения не устраивал свой динамикой.

— Изначально хотел поставить 16-клапанный мотор KR мощностью 139 л.с. В приемлемом состоянии удалось найти два мотора, но после замера компрессии от них пришлось отказаться. Расстроился, конечно, но что было делать, пошел снова копать интернет.





В сети Евгений отыскал необходимые сведения, в которых почерпнул, что на второй Golf возможно установить V-образную шестерку объемом 2,8 литра.

— Подходящий двигатель удалось найти в Бресте, он стоял на Passat B3. Вместе с обвесом мотор обошелся в 1100 долларов на то время. В подкапотное пространство он поместился без проблем, ставил его самостоятельно. А вот с электрикой — не дружу, пришлось отдавать специалисту.





Вместе с двигателем Евгений установил фильтр K&N, пятискоростную пассатовскую коробку, равнодлинный выпускной коллектор, и машина поехала.

— Когда под капотом поселились 174 лошади, ехать Golf стал гораздо веселее. Первую сотню набирает за 6,5 секунд. Мощности хватает на трассе при обгоне с избытком. В планах — поставить новый V6, 280-сильный мотор от Passat B6.





Почти лоурайдер

Идея занизить Golf появилась у Евгения случайно и, по его словам, это временное состояние автомобиля.

— Просматривая американские форумы, посвященные WV, не раз натыкался на проекты заниженных Golf. Ну и сработал эффект 25-го кадра, наверное. Поэтому решил поставить винтовую подвеску TAtehnix -20−80. С опущенной на максимум автомобиль смотрится очень спортивно. Добавляет этого ощущения и передняя губа, которая очень недолговечна, кстати. Она мягкая и быстро покрывается царапинами, после чего ее только менять. Поэтому у меня куплено несколько таких про запас.





В таком виде Golf GTi успел принять участие в нескольких автомобильных фестивалях, где вызывал неизменный интерес публики.

— Конечно, небольшой клиренс вызывает массу неудобств, особенно это сказалось при поездке в Одессу, тогда пришлось даже поднять машину на несколько витков. В Минске небольшие трудности с проездом лежачих полицейских тоже случаются. Но не это повлияло на мое решение вернуть машине первозданный вид. Со временем низкая подвеска стала казаться на Golf инородным элементом. Поэтому в планах от нее отказаться.

Счастливый случай и редкие диски

Golf II GTi Евгения отличает наличие редких элементов, которые по праву могут служить объектом зависти многих заядлых гольфистов.





Причем все они достались нашему герою абсолютно случайно.

— Помню, просматривая объявления, краем глаза зацепился за побитый жизнью второй Golf, который продавал житель Чашников. На этой машине стояли редкие откидывающие форточки. Таких в стандартной комплектации на эту машину не ставили, а делало их ателье Happych. Сегодня это большая редкость. Я, честно, даже глазам не поверил, просмотрел снимки по нескольку раз.

Продавец согласил на предложение Евгения обменять обычные стекла на стекла с форточками, но с доплатой.

— Даже сильно б/у такие форточки стоят от 350 долларов. Мне все обошлось в разы дешевле. Это был настоящий счастливый случай.





Впрочем, это была не единственная счастливая случайность в истории реконструкции Golf II.

— Долгое время мне хотелось найти оригинальные диски BBS RM. Это трехсоставные гоночные колесные диски. В хорошем состоянии они стоят больших денег. И представьте мое удивление, когда возвращаясь однажды с работы домой, я увидел их на соседском Passat B3. Не сомневаясь ни секунды, написал записку и положил ее под дворник автомобиля.

Сосед перезвонил на следующий день. Договорились, что за диски Евгений купит новый комплект литья за 150 долларов и доплатит еще 20.

— Приобретенные диски были в ужасном состоянии. Дело в том, что кованые диски сами по себе легкие и прочные, и при ударах они начинают трескаться, и даже сварка тут поможет только временно. Но для меня было очень важно, чтобы они стояли на моем Golf II. Сейчас занимаюсь их восстановлением. Это как для археолога: найти редкую вазу китайской династии, да на ней будут трещинки, но от этого ее ценность не уменьшится.





Сохранившийся салон Евгений хочет поменять на спортивный от Recaro, который ставился на GTi.

— Планы по кастомизации большие. Это и перешить в кожу старенькие кресла Recaro, которые ставились на этот второй Golf. У них самая сильная боковая поддержка, кстати. Поставить оригинальный кондиционер, это очень редкая вещь. Мне довелось увидеть один такой на разборке, но комплект был неполным, поэтому от покупки пришлось отказаться. К тому же в эти кондиционеры заливался реагент R12, который сейчас запрещен. А чтобы перейти на разрешенный R134, нужно специальное оборудование. Ну и радиолу хочется найти родную.

Машина — праздник

Всю зиму и часть весны Golf Евгения стоит в гараже, его время приходит летом, когда редкие поездки за рулем превращаются для владельца в настоящий праздник.

— Если часто ездить за рулем, теряется ощущение важности момента: ты просто садишься за руль и едешь по своим делам. Этот Golf строился для другого. Каждая поездка — настоящая церемония. Все — от подготовки машины до заправки бензином и поворота ключа в замке — хранит атмосферу праздника. Это трудно передать вот так словами. Это — эмоции, самые положительные, которые только может принести автомобиль.





Golf II пережил с Евгением много счастливых моментов, самый важный из которых — свадьба.

— Этой машине я доверил везти к алтарю самого важного человека в моей жизни — жену. У нас получилась очень необычная и запоминающаяся свадьба. Специально для церемонии я собрал своих друзей-владельцев Golf, и вместе у нас получилась яркая процессия. Жена, кстати, хотя и имеет права, автомобилями не болеет, как я, не крутит со мной гайки, зато замечательно готовит и во всем поддерживает, а это дорогого стоит. А сам Golf II со временем стал полноправным членом семьи.