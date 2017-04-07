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Сегодня стартует второй тур чемпионата Беларуси по футболу

08.04.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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8 апреля стартует второй тур чемпионата Беларуси по футболу. Он продлится три дня. Откроет программу матч в Минске в 14.00. К «Ислочи» в гости заглянет «Неман».


Фото: Юлия Рипинская

Хиты тура будут сыграны в воскресенье. В Минске «Динамо» попробует укрепиться на первой строчке таблицы и сыграет с «Нафтаном», «Шахтер» примет «Гомель», БАТЭ будет стараться реабилитироваться перед болельщиками на «Борисов-Арене» за конфуз в Бресте, а «Крумкачы» попробуют что-то противопоставить фееричному брестскому «Динамо».

Закончится тур в понедельник в Слуцке.

Матчи 8 апреля

«Ислочь» — «Неман»

«Славия» — «Городея»

«Витебск» — «Днепр»

Игры 9 апреля

«Динамо-Минск» — «Нафтан»

«Шахтер» — «Гомель»

БАТЭ — «Минск»

«Крумкачы» — «Динамо-Брест»

10 апреля второй тур завершится игрой в Слуцке, где местная команда сыграет с «Торпедо-БелАЗ».

Положение в чемпионате перед вторым туром:

Команда М В Н П ЗГ ПГ О
Динамо (Мн) 1 1 0 0 3 0 3
Торпедо-БелАЗ 1 1 0 0 2 1 3
Крумкачы 1 1 0 0 1 0 3
Шахтер 1 1 0 0 1 0 3
ФК Слуцк 1 1 0 0 1 0 3
ФК Минск 1 0 1 0 2 2 1
Динамо (Бр) 1 0 1 0 2 2 1
ФК Гомель 1 0 1 0 1 1 1
БАТЭ 1 0 1 0 1 1 1
Неман 1 0 1 0 0 0 1
Славия 1 0 1 0 0 0 1
ФК Витебск 1 0 0 1 0 1 0
ФК Городея 1 0 0 1 0 1 0
Днепр 1 0 0 1 0 3 0
Нафтан 1 0 0 1 0 1 -5
ФК Ислочь 1 0 0 1 1 2 -7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Откроет программу матч в Минске в 14.00. К "Ислочи" в гости заглянет "Неман".

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