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Сегодня стартует второй тур чемпионата Беларуси по футболу
8 апреля
Хиты тура будут сыграны в воскресенье. В Минске «Динамо» попробует укрепиться на первой строчке таблицы и сыграет с «Нафтаном», «Шахтер» примет «Гомель», БАТЭ будет стараться реабилитироваться перед болельщиками на «Борисов-Арене» за конфуз в Бресте, а
Закончится тур в понедельник в Слуцке.
Матчи 8 апреля
«Ислочь» — «Неман»
«Славия» — «Городея»
«Витебск» — «Днепр»
Игры 9 апреля
«Динамо-Минск» — «Нафтан»
«Шахтер» — «Гомель»
БАТЭ — «Минск»
«Крумкачы» — «Динамо-Брест»
10 апреля второй тур завершится игрой в Слуцке, где местная команда сыграет с «Торпедо-БелАЗ».
Положение в чемпионате перед вторым туром:
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Откроет программу матч в Минске в 14.00. К "Ислочи" в гости заглянет "Неман".
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