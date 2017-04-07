8 апреля стартует второй тур чемпионата Беларуси по футболу . Он продлится три дня. Откроет программу матч в Минске в 14.00. К «Ислочи» в гости заглянет «Неман».



Фото: Юлия Рипинская

Хиты тура будут сыграны в воскресенье. В Минске «Динамо» попробует укрепиться на первой строчке таблицы и сыграет с «Нафтаном», «Шахтер» примет «Гомель», БАТЭ будет стараться реабилитироваться перед болельщиками на «Борисов-Арене» за конфуз в Бресте, а «Крумкачы» попробуют что-то противопоставить фееричному брестскому «Динамо».

Закончится тур в понедельник в Слуцке.

Матчи 8 апреля

«Ислочь» — «Неман»

«Славия» — «Городея»

«Витебск» — «Днепр»

Игры 9 апреля

«Динамо-Минск» — «Нафтан»

«Шахтер» — «Гомель»

БАТЭ — «Минск»

«Крумкачы» — «Динамо-Брест»

10 апреля второй тур завершится игрой в Слуцке, где местная команда сыграет с «Торпедо-БелАЗ».

Положение в чемпионате перед вторым туром: