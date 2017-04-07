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Проект "Дом моей семьи": выбираем победителя
Не так давно мы завершили публикацию рассказов, присланных на конкурс «
Участвовать в голосовании могут только авторизованные пользователи TUT.BY, зарегистрированные до 8 апреля и при этом подтвердившие свой номер телефона. Проверить и ввести свой номер телефона можно в личном кабинете
Голосовать можно за любое количество историй один раз в сутки.
Голосование закончится в 09.00 15 апреля.
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Пора выбрать победителя! *Партнерский материал
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