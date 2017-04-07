Не так давно мы завершили публикацию рассказов, присланных на конкурс « Дом моей семьи ». Теперь читателям предстоит выбрать из 16 конкурсантов трех победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Участвовать в голосовании могут только авторизованные пользователи TUT.BY, зарегистрированные до 8 апреля и при этом подтвердившие свой номер телефона. Проверить и ввести свой номер телефона можно в личном кабинете https://profile.tut.by/phone.html .

Голосовать можно за любое количество историй один раз в сутки.

Голосование закончится в 09.00 15 апреля.

Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi. « АЛЮТЕХ » 20 лет делает жизнь и работу удобной на миллионах объектов в 65 странах мира. Перед отгрузкой роллеты, ворота и автоматику тестируют по более чем 50 параметрам. Международный стандарт качества ISO, современные решения от конструкторов и интересный дизайн — все это про «АЛЮТЕХ».