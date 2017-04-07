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Проект "Дом моей семьи": выбираем победителя

08.04.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Не так давно мы завершили публикацию рассказов, присланных на конкурс «Дом моей семьи». Теперь читателям предстоит выбрать из 16 конкурсантов трех победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Участвовать в голосовании могут только авторизованные пользователи TUT.BY, зарегистрированные до 8 апреля и при этом подтвердившие свой номер телефона. Проверить и ввести свой номер телефона можно в личном кабинете https://profile.tut.by/phone.html.

Голосовать можно за любое количество историй один раз в сутки.

Голосование закончится в 09.00 15 апреля.

 Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi.

«АЛЮТЕХ» 20 лет делает жизнь и работу удобной на миллионах объектов в 65 странах мира. Перед отгрузкой роллеты, ворота и автоматику тестируют по более чем 50 параметрам. Международный стандарт качества ISO, современные решения от конструкторов и интересный дизайн — все это про «АЛЮТЕХ».
 
 
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