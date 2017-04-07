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Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

08.04.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Готовим гуляш из курицы с перцем, паприкой и чесноком.

Нам понадобится:

  • Филе куриных бедер без кожи и костей — 1кг
  • Сливочное масло — 1 ст.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Куриный бульон — 2 стакана
  • Сметана — 100 г
  • Белый лук — 1шт.
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Острая венгерская паприка — 2 ч.л.
  • Семена тмина — 1 ч.л.
  • Листья тимьяна — 1 ч.л.
  • Мука
  • Соль, молотый перец по вкусу
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Филе курицы нарезаем крупноватыми полосками, старайтесь, чтобы кусочки были одинакового размера. Приправляем курицу солью и перцем, слегка посыпаем мукой так, чтобы мясо покрылось тонкой корочкой из соли, перца и муки.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Теперь займемся овощами. Лук, красный перец и чеснок чистим, затем нарезаем: лук полукольцами, перец соломкой, а чеснок крупными кусочками.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Лук, чеснок и болгарский перец

В глубокой жаропрочной сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем оливковое, хорошенько прогреваем. Добавляем в масло порциями порезанную курицу, чтобы кусочки при обжаривании не слипались.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Обжариваем кусочки курицы на сильном огне примерно минут семь, стараемся поменьше переворачивать. Когда мясо зарумянится с обеих сторон, шумовкой выкладываем курицу на тарелку.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

В сковороду добавляем лук, перец и чеснок, посыпаем овощи частью острой паприки. Жарим снова на сильном огне, помешивая до мягкости минуты 3.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Возвращаем жареное мясо курицу в сковородку, добавляем вторую часть паприки, тмин и осторожно перемешиваем. Тушим мясо курицы и овощи несколько минут.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Куриный бульон и сметану смешиваем до однородности массы и вливаем в сковороду с мясом, добавляем тимьян. Аккуратно перемешиваем массу, доводим до кипения. Разогреваем духовку до 220 градусов.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Сковородку переставляем в духовку и готовим около 20 минут, пока соус не начнет пузыриться, а курица не будет готова изнутри. Здесь важно не передержать курицу, иначе мясо станет сухим и жестким, а соус выпарится.

Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем
© Sputnik / Людмила Янковская
Гуляш из курицы с тимьяном и сладким перцем

Гуляш идеально сочетается с картофельным пюре.

 
 
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