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Ямы Беларуси: озера у дома и тонущий трактор

08.04.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Около месяца назад AUTO.TUT.BY запустил сервис — «Ямы Беларуси». Любой гражданин страны может прислать фото дороги, которой требуется ремонт. Или вовсе отсутствие дороги. Самыми активными были в этом выпуске жители Могилева и автомобилисты, которым часто приходится добираться по дороге Минск-Талька в оздоровительный лагерь. Первый выпуск в эфире. Поехали!

1. Славный город Могилев. Улица Островского.

То ли стоянка возле пивзавода, то ли одна большая яма.


2. Автодорога Марьина Горка-Талька (Н9341)

Фото сделано около остановочного пункта электропоездов «Блужа», на протяжении всей дороги, а это где-то 17−20 км, она усыпана такими «ямками» круглый год, их засыпают так называемым асфальтом (весной или осенью), и этой засыпки хватает на две-три недели, а дальше снова образуются ямы, продолжается такая бесхозяйственность уже давно, из года в год. Это еще самая прекрасная дорога. В нашей подборке есть и похуже.



3. Город Могилев, улица Вишневецкого

Прямо на повороте вот такая «красота». Чтобы объехать такие ямы, нужно выезжать на встречную полосу как Камикадзе и пугать водителей встречных машин.


4. Минская область, Логойский район, д. Янушковичи

«С каждым годом дорога все хуже», — написали жители этой деревни. С такими темпами здесь не то что асфальта, дороги не останется.


5. Жабинка, улица Сиреневая

Настоящее озеро у дома. Ребятишки, наверное, в восторге. А вот местным жителям улицы Сиреневой и автомобилистам такие «озера» совсем не нравятся. И хоть воспринимают они это с легкой иронией, проблему это все же не решает.


6. И снова Могилев, улица 1-ая Коллективная Ямницкий

«Дорога к магазину „Доброном“! Попробуй довезти товар», — написал нам отчаявшийся читатель. Скажем, тут не только товар, тут и самому проехать бы, не убив по дороге подвеску.

7. Город Лида, микрорайон Чеховцы

Тонущий в грязи за окном трактор как сюрреалистический пейзаж из далекого прошлого. Все было бы смешно, если бы не было так грустно.

8. г. Минск, улица Бельского между домами 2 и 10

Автомобилист проявил гражданскую активность, позвонил, привлек внимание.

«Сломалась подвеска машины, позвонил 3 раза, приняли заявку, через 2 недели приехали, заделали одну яму и всё! пока не меняю стойку стабилизатора и шаровую, потому что без смысла менять».


9. Город Могилев, улица Мельникова

Активности автомобилистов Могилева можно только позавидовать. Примерно 40% фото, присланных нам за месяц — из Могилева. Складывается ощущение, что в этом городе просто нет толковых дорог.

10. Радошковичи

Тут без комментариев.


Присылайте свои фото, заполнив короткую форму на сайте. Не забывайте указывать место, где было сделано фото.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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