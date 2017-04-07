



В результате расследования проведенного антимонопольным органом в 2014-2016 гг. были выявлены многочисленные нарушения соответствующими ритуальными монополистами в Могилеве и Бобруйске.

Расследования по фактам нарушения антимонопольного законодательства проводись в отношении специализированных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ритуальных услуг в г.Могилев и г.Бобруйск, – Могилевского городского коммунального унитарного предприятия ритуальных услуг (далее – МГКУПРУ) и унитарного коммунального дочернего предприятия ритуального обслуживания г.Бобруйска (далее – УКДПРО).

Указанные предприятия находятся в Государственном реестре хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Могилевской области, по товарной позиции «ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению)».

В результате проведенного расследования (декабрь 2014 г. - февраль 2015 г.) был установлен факт нарушения МГКУПРУ статьи 12 Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон), выразившийся в ограничении доступа на товарный рынок ритуальных услуг другим хозяйствующим субъектам при оказании услуг по захоронению на городских кладбищах г.Могилева, а также необоснованном взимании платы за въезд на территорию кладбищ для похоронных процессий, сопровождаемых автотранспортом, не принадлежащим предприятию ритуальных услуг.

МГКУПРУ, злоупотребляя своим доминирующим положением, препятствовало иным субъектам хозяйствования оказывать гражданам услуги по захоронению на городских кладбищах г.Могилева, относя оказание данных услуг, в частности, услугу «копка могилы», исключительно к своей компетенции.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, которое было обжаловано им в экономическом суде Могилевской области. Суд поддержал решение антимонопольного органа. МГКУПРУ подало апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция экономического суда Могилевской области оставила без изменения решение экономического суда, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Аналогичное нарушение антимонопольного законодательства было установлено в октябре 2015 года в отношении УКДПРО на основании коллективного обращения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания ритуальных услуг в г.Бобруйске.

УКДПРО злоупотребляло своим доминирующим положением путем создания препятствий доступу на товарный рынок ритуальных услуг другим хозяйствующим субъектам при оказании услуг по захоронению (копке могил) на городских кладбищах г. Бобруйска (в виде запрета на осуществление услуг по копке могил).

По результатам рассмотрения материалов дела УКДПРО вынесено предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, которое хозяйствующий субъект исполнил.

На юридическое лицо (УКДПРО) и должностное лицо (директора УКДПРО) были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены для рассмотрения в экономический суд Могилевской области. Экономический суд постановил наложить административное взыскание на УКДПРО в виде штрафа в размере 500 базовых величин. Предприятие обжаловало решение суда в Верховный суд Республики Беларусь, который постановление экономического суда Могилевской области о привлечении УКДПРО к административной ответственности оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения.

На директора УКДПРО постановлением экономического суда наложен штраф в размере 20 базовых величин.

Кроме того, в связи с рядом поступивших в июне-декабре 2015 г. обращений от хозяйствующих субъектов и физических лиц о правомерности взимания МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания населения» (решением Могилевского горисполкома от 29.01.2016 № 3-44 МГКУПРУ переименовано в МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания населения» – далее «Могилевский спецкомбинат») платы за «осуществление контроля за погребением другими субъектами хозяйствования» антимонопольным органом было проведено соответствующее расследование о нарушении данным предприятием антимонопольного законодательства, сообщается на сайте МАРТ.

По результатам рассмотрения материалов дела в действиях «Могилевского спецкомбината» был признан факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции (пп. 1.4 п. 1 ст. 16 Закона). «Могилевский спецкомбинат» посредством введения платы за «осуществление контроля за погребением другими субъектами хозяйствования», а также пользуясь своей исключительной компетенцией по ведению государственного учета и предоставлению участков для захоронения, в целях приобретения преимуществ в предпринимательской деятельности (привлечения большего количества потребителей услуг в области похоронного дела и, соответственно, получения большей прибыли) препятствовал соответствующей предпринимательской деятельности других хозяйствующих субъектов – конкурентов.

«Могилевскому спецкомбинату» вынесено предписание, которое обжаловано им в экономическом суде Могилевской области, которым жалоба оставлена без удовлетворения. Решение экономического суда предприятие обжаловало в Апелляционной инстанции экономического суда Могилевской области, которая также оставила решение экономического суда без изменения, а жалобу «Могилевского спецкомбината» – без удовлетворения.

На «Могилевский спецкомбинат» и его директора были составлены протоколы об административном правонарушении, направленные для рассмотрения в экономический суд Могилевской области. Суд постановил наложить административное взыскание на предприятие в виде штрафа в размере 400 базовых величин и на директора предприятия – в размере 20 базовых величин. «Могилевский спецкомбинат» и его директор обжаловали решения экономического суда Могилевской области в Верховный суд Республики Беларусь, который постановления экономического суда Могилевской области по указанным административным делам оставил без изменения, а их жалобы – без удовлетворения.