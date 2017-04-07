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Горючее подорожало, и снова на копейку: мнение эксперта

08.04.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Горючее на автозаправках Беларуси сегодня снова подорожало на 1 копейку, что внесет очередные изменения в бухгалтерские документы, калькуляции и сметы. С чем связано повышение цены на топливо и какова дальнейшая перспектива изменений его стоимости, радио Sputnik Беларусь рассказала экономический обозреватель Елена Ольшанская.

"Концерн "Белнефтехим" объясняет столь плавное повышение цены заботой об автолюбителях и предприятиях-потребителях, чтобы это было для них не так чувствительно и ощутимо. Стоимость топлива закладывается в транспортные расходы, и сказывается даже на конечной стоимости продуктов в магазинах. Если анализировать ценовые показатели, то следует вспомнить, что последний раз (до этого года) цена повышалась в январе 2015 года. За этот период цена на нефть выросла достаточно прилично. С учетом налогового маневра, который проходит в России, цена нефти для белорусских НПЗ (с января 15-го по март 17-го) выросла на 75%, поэтому нефтепереработчикам нужно как-то компенсировать свои затраты. Вариантов повышения прибыльности белорусских НПЗ не так много, это акцизы, цена на топливо и собственная прибыль, к тому же есть необходимость в модернизации предприятий", — считает эксперт.

Если анализировать ценовую статистику, то нынешнее, уже четвёртое повышение стоимости, увеличило цену на бензин  и дизельное топливо приблизительно на 2% по сравнению с 2015 годом.

Комментарий экономического обозревателя Елены Ольшанской о подорожании белорусского бензина на одну копейку слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Бензин в Беларуси подорожал в четвертый раз с начала года‍; почему повышение цены, как и в предыдущие разы, составило одну копейку за литр, рассказала...

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