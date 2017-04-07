Серьезный и обстоятельный разговор о будущем отечественной науки с участием президента Александра Лукашенко состоялся накануне в Национальной академии наук Беларуси. Почему научные достижения не в полной мере работают на экономику, каков спектр проблем и чем живет научная среда сегодня? Эти, и многие другие насущные вопросы были рассмотрены в ходе встречи с представителями научного сообщества. Не остался без внимания и декрет №3, о подходах к которому Глава государства высказался отдельно.



© Sputnik / Виктор Толочко Тунеядцы не приходили: Калинину не задавали вопросов о декрете №3

"Вы знаете нашумевший декрет №3. Что, идея плохая? Да нет. 350 тысяч, которые должны работать день и ночь! Исполнение отвратительное было этого Декрета, поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и думаю: а какой принцип там заложен? А принцип тот же. Вы думаете эти "тунеядцы", как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по 12$ отчислять? Да не будут! Это мина замедленного действия, они опять дотянут до крайней точки, до марта месяца, или февраля, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут и они опять пойдут по улицам, по дорогам и так далее. По этому нужен новый принцип. Ну так посоветуйтесь с учеными, может они и предложат что-то новое, начиная от отмены, как некоторые кричат — его надо отменить, до других каких-то действий", — сказал президент.

Аудиозапись фрагмента выступления Александра Лукашенко на встрече с учеными слушайте на радио Sputnik Беларусь.