



По мнению Александра Лукашенко, к разработке декрета о тунеядцах надо было привлечь ученых . Об этом он заявил на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси.

«Порой мы не задействуем — и сами виноваты — потенциал ученых. Они ведь опытные люди, грамотные, умные, начитанные, образованные. А по конкретной проблеме это вундеркинды. Почему мы их не привлекаем ни в правительстве, ни по другим вопросам, ни в ведомствах? Этот огромный пласт людей не задействован в управлении государством и решении важнейших государственных задач. А кто виноват? Ученые? В какой-то степени. Но больше всего мы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент привел в пример разработку нормативно-правовых актов, в частности декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества. По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, которые не понаслышке знакомы с данной проблематикой.

«Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же. Думаете, „тунеядцы“, как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по $ 12 (или сколько там) отчислять? Не будут, — уверен глава государства. — Это мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки — февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут — они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее».

Поэтому в разработке документов непосредственное участие должны принимать узкие специалисты: они могут предложить новые, более удачные подходы, сообщает пресс-служба президента.

«Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол», — констатировал президент.



