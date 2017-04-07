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Лукашенко недоволен исполнением декрета о тунеядцах, поэтому хочет привлечь ученых
08.04.2017 14:23 — Разное | Ежедневник
По мнению Александра Лукашенко, к разработке декрета о тунеядцах надо было привлечь ученых . Об этом он заявил на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси.
«Порой мы не задействуем — и сами виноваты — потенциал ученых. Они ведь опытные люди, грамотные, умные, начитанные, образованные. А по конкретной проблеме это вундеркинды. Почему мы их не привлекаем ни в правительстве, ни по другим вопросам, ни в ведомствах? Этот огромный пласт людей не задействован в управлении государством и решении важнейших государственных задач. А кто виноват? Ученые? В какой-то степени. Но больше всего мы», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент привел в пример разработку нормативно-правовых актов, в частности декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества. По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, которые не понаслышке знакомы с данной проблематикой.
Поэтому в разработке документов непосредственное участие должны принимать узкие специалисты: они могут предложить новые, более удачные подходы, сообщает пресс-служба президента.
«Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол», — констатировал президент.
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По мнению Александра Лукашенко, к разработке декрета о тунеядцах надо было привлечь ученых . Об этом он заявил на совещании о проблемах и перспективах развития...
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