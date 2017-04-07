МИНСК, 8 апр — Sputnik. Более 80 сотрудников Министерства иностранных дел Беларуси и Национального центра маркетинга и конъектуры цен в субботу приняли участие в республиканской акции "Неделя леса", сообщает корреспондент Sputnik с места событий.



© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники МИД высадили 15 тысяч саженцев

"В прошлом году мы участвовали в посадке деревьев в районе Кургана Славы. Мы установили хорошие отношения с этим лесничеством. В этом году мы с удовольствием откликнулись на их приглашение и взяли эту делянку, которая более актуальна для лесничества", — рассказал заместитель министра Евгений Шестаков.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков

Дипломаты работали в лесном массиве возле Национального аэропорта: на территории в 2,5 гектара они высадили 15 тысяч саженцев хвойных.



© Sputnik / Виктор Толочко Саженец сосны

"В первую очередь это мероприятие связано с устранением последствий урагана, который в 2016 году нанес серьезный ущерб лесному хозяйству Минщины. Для нас это место символично, поскольку находится в районе аэропорта, а нам дипломатам приходится часто летать за рубеж. Будем мониторить эту территорию, как плоды нашего труда растут и превращаются в прекрасный лес", — рассказал Sputnik заместитель начальника главного управления России, заместитель председателя профкома МИД Александр Соловьев.



© Sputnik / Виктор Толочко В республиканской акции "Неделя леса" дипломаты участвуют традиционно последние несколько лет

Он добавил, что в республиканской акции "Неделя леса" дипломаты участвуют традиционно последние несколько лет.



© Sputnik / Виктор Толочко Саженец сосны



© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники МИД высадили 15 тысяч саженцев

В июле прошлого года разрушительный ураган пронесся по территории республики. Основной удар стихии пришелся на лесные массивы — ветром был повален лес на площади в тысячи гектаров.