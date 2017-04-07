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Сотрудники МИД высадили 15 тысяч саженцев в лесу возле аэропорта
08.04.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Более 80 сотрудников Министерства иностранных дел Беларуси и Национального центра маркетинга и конъектуры цен в субботу приняли участие в республиканской акции "Неделя леса", сообщает корреспондент Sputnik с места событий.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники МИД высадили 15 тысяч саженцев
"В прошлом году мы участвовали в посадке деревьев в районе Кургана Славы. Мы установили хорошие отношения с этим лесничеством. В этом году мы с удовольствием откликнулись на их приглашение и взяли эту делянку, которая более актуальна для лесничества", — рассказал заместитель министра Евгений Шестаков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков
Дипломаты работали в лесном массиве возле Национального аэропорта: на территории в 2,5 гектара они высадили 15 тысяч саженцев хвойных.
© Sputnik / Виктор Толочко
Саженец сосны
"В первую очередь это мероприятие связано с устранением последствий урагана, который в 2016 году нанес серьезный ущерб лесному хозяйству Минщины. Для нас это место символично, поскольку находится в районе аэропорта, а нам дипломатам приходится часто летать за рубеж. Будем мониторить эту территорию, как плоды нашего труда растут и превращаются в прекрасный лес", — рассказал Sputnik заместитель начальника главного управления России, заместитель председателя профкома МИД Александр Соловьев.
© Sputnik / Виктор Толочко
В республиканской акции "Неделя леса" дипломаты участвуют традиционно последние несколько лет
Он добавил, что в республиканской акции "Неделя леса" дипломаты участвуют традиционно последние несколько лет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Саженец сосны
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники МИД высадили 15 тысяч саженцев
В июле прошлого года разрушительный ураган пронесся по территории республики. Основной удар стихии пришелся на лесные массивы — ветром был повален лес на площади в тысячи гектаров.
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В республиканской акции "Неделя леса" дипломаты принимают участие последние несколько лет.
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