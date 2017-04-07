Точкой старта для официального открытия мотосезона была выбрана площадь Ленина областного центра. Первые участники стали съезжаться к 11.00. В мероприятии вместе с гомельскими байкерами также приняли участие мотоциклисты из других городов Беларуси и России.





В 12.00 в сопровождении экипажей ГАИ мотоколонна во главе с представителями мотоклуба «Железные братья» и начальником ГАИ Гомельской области Игорем Макушенко направилась к Детскому городку спортивно-технических видов спорта, где была организована концертно-развлекательная программа.















































