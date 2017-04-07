Мотоциклист-бесправник в Минске врезался в разделительное ограждение, уходя от погони ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Советского района Мария Ярмолинская.

Инспекторы ГАИ Советского района дежурили 7 апреля на улице Якуба Коласа. Около 19.30 их внимание привлек мотоцикл Kawasaki без регистрационного знака. «Они включили на машине проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали у мотоциклиста остановиться. Но он лишь ускорился, направляясь в сторону улицы Некрасова. Молодой человек 1993 года рождения потом пояснил, что увидел наряд ГАИ, испугался, что у него нет соответствующей категории, и решил удрать», — сказала Мария Ярмолинская.

Увидев впереди затор, мотоциклист захотел развернуться, выехал на трамвайные пути и не справился с управлением, столкнувшись в итоге с разделительным ограждением. Молодой человек упал, после чего был задержан госавтоинспекторами.

На него составлено 5 административных протоколов, в том числе за отсутствие прав на управление мотоциклом, за ДТП, проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, не было документов на мотоцикл.

«Всего этот мотоциклист с 2011 года 32 раза привлекался к административной ответственности по линии ГАИ — за превышение скорости, непропуск пешеходов и другие нарушения», — отметила Мария Ярмолинская.