Гость Sputnik рассказал о том, что сами представители диаспоры в разных странах называют себя не цыганами, а ромами, поскольку "цыган" — это скорее общеупотребительное прозвище. А связанные с представителями этого народа романтичные стереотипы — кибитки, песни, танцы у костра и кочевой образ жизни — также, в большей степени, навеяны фильмами.

"О кочевом образе жизни сегодня говорить уже не приходится. Хотя в Германии, например, есть специальные разрешения для ромов, есть определенные места, в основном, поля либо лес ближе к Баварии. Ромы выезжают на машинах, к которым прикреплен домик на колесах. Летом собираются на природе и создают такой образ вольной жизни. Это такая дань традициям", — рассказал Гомонов.

Если говорить о жизни современных ромов, выглядит она по-разному, в зависимости от той страны, в которой поселились представители нации. Самое главное в том, что за многие века ромам удалось сохранить свои традиции, общность, культуру и язык.



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"Особенность в том, что ромской письменности не существует. В какой стране человек живет, он пишет местными буквами. У нас это кириллица. Но только выражение слов — это уже ромское", — рассказал Гомонов.

В большинстве своем, ромы живут сегодня в странах Европы и на постсоветском пространстве, соответственно, и вероисповедание у них, преимущественно, христианское, рассказал собеседник. Есть ромы в Америке, Канаде, Латинской Америке, но в Африке их намного меньше, как и в странах мусульманского мира.

"Культура веры, ее основные позиции у ромского народа в корне. Неважно, католик он или православный. Главные праздники для нас Рождество и Пасха. Мы собираемся, ходим к родителям, к крестным, общаемся в кругу друзей", — отетил Гомонов.

Собеседник Sputnik также рассказал о том, что за 20 лет существования Белорусской цыганской диаспоры самым главным стремлением было и остается получение образования для всех ромов.

"Еще в 1956 году, когда Хрущев издал указ о прекращении бродяжничества, это касалось также и ромов, чтобы оседали на местах. И с тех пор наши деды не могли перестроится в более-менее современную жизнь. И также было и в Перестройку, но постепенно эта ситуация налаживается, у нас уже есть свои учителя. И в основном, я вижу, что получают техническое образование, есть строители, повара, швеи. В этом ромы талантливы", — рассказал Гомонов.

Собеседник Sputnik также пояснил, откуда появилось понятие "цыганский барон", и что оно подразумевает собой сегодня в ромской общине.

"Мы говорим, что сейчас у нас в Беларуси баронов нету. Раньше в кочевом таборе о самом мудром и пожилом человеке говорили "баро". По-русски это "большой" или "главный". Очень давно и постепенно в разговорах к слову добавилась буква "н". С тех пор и пошло это название. У нас есть уважаемые люди, но мы не называем их баронами. Хотя это и бытует везде, но говорят это не ромы", — рассказал Гомонов.

Полную версию беседы с вице-главой общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артуром Гомоновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.