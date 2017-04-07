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Влог: белорусские спортсмены сажали лес
08.04.2017 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Именитые и молодые белорусские атлеты, а также работники Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, иных спортивных организаций приняли участие в акции "Неделя леса-2017".
© Sputnik / Виктор Толочко
Они отправились в Смолевичский район Минской области, который больше всего пострадал от прошлогоднего июльского урагана.
Первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, что это была крупнейшая катастрофа в истории Беларуси, урон лесу был нанесен на общей площади в 15 тысяч гектаров. По его словам, особенно удручающая картина открывается, когда летишь на вертолете. В прошлом году уже был посажен молодой лес на пяти тысячах гектаров, нынешней весной планируется добавить еще 6 тысяч га.
В акции приняли участие заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, вице-президент НОК Николай Ананьев, чемпионы и призеры Олимпийских игр Сергей Макаренко, Камандар Маджидов, Дмитрий Довгаленок, Юрий Смоляков, Наталья Волчек.
К ним присоединились молодые атлеты и работники спортивной отрасли страны.
Всего ими было высажено порядка 16 тысяч сосен.
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Пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович специально для читателей Sputnik рассказывает на видео об участии белорусских спортсменов в акции "Неделя леса".
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