Именитые и молодые белорусские атлеты, а также работники Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, иных спортивных организаций приняли участие в акции "Неделя леса-2017".



© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники МИД высадили 15 тысяч саженцев в лесу возле аэропорта

Они отправились в Смолевичский район Минской области, который больше всего пострадал от прошлогоднего июльского урагана.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, что это была крупнейшая катастрофа в истории Беларуси, урон лесу был нанесен на общей площади в 15 тысяч гектаров. По его словам, особенно удручающая картина открывается, когда летишь на вертолете. В прошлом году уже был посажен молодой лес на пяти тысячах гектаров, нынешней весной планируется добавить еще 6 тысяч га.

В акции приняли участие заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, вице-президент НОК Николай Ананьев, чемпионы и призеры Олимпийских игр Сергей Макаренко, Камандар Маджидов, Дмитрий Довгаленок, Юрий Смоляков, Наталья Волчек.

К ним присоединились молодые атлеты и работники спортивной отрасли страны.

Всего ими было высажено порядка 16 тысяч сосен.