Белорусы Максим Мирный и Ярослав Шило проиграли парную встречу и позволили команде Австрии сократить отставание в матче 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который проходит во Дворце тенниса в Минске. Таким образом, исход противостояния решится в воскресенье, 9 апреля.



Фото: tennis.by

Капитаны обеих команд внесли изменения в заявки. У хозяев на корт вышли Максим Мирный и Ярослав Шило, заменивший проведшего накануне тяжелый поединок Илью Ивашко. У австрийцев вместо Александра Пейи играл Юрген Мельцер в паре с Юлианом Ноулом.

Белорусы уступили в напряженном поединке из четырех сетов, причем две партии завершились на тай-брейке — 4:6, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 6 минут.

Мирный / Шило — Ю. Мельцер / Ноул — 4:6, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 4:6 Эйсы 13−5 Двойные ошибки 6−5 Процент выигрыша первой подачи 76% (73 из 96) — 66% (79 из 118) Процент выигрыша второй подачи 47% (18 из 38) — 60% (14 из 23) Реализация брейк-пойнтов 60% (3 из 5) — 83 (5 из 6) Все выигранные очки 144−142.

После двух дней противостояния счет в матче Беларусь — Австрия стал 2:1 в пользу хозяев.

После двух успешных игр первого дня на субботний парный поединок с участием Макса Мирного взглянуть захотели многие любители тенниса. Как отмечает « Прессбол », за полчаса до начала встречи возле входа в минский Дворец тенниса образовалась длинная очередь. При том, что все сидячие места на арене уже были заняты.



Фото: Прессбол

Поддержать белорусских теннисистов пришла и Виктория Азаренко.



Фото: facebook.com/belarustennis

Напомним, что 7 апреля первый игровой день открывали 24-летний Егор Герасимов (263-й номер рейтинга АТР) и 26-летний Геральд Мельцер (№ 109). Поединок продолжался 83 минуты и завершился уверенной победой белоруса — 6:3, 6:3, 6:3.



Егор Герасимов. Фото: tennis.by

Особенно впечатляюще Герасимов действовал на подаче, исполнив 14 эйсов и в 90% случаев успешно сыграв на своей первой подаче.

Герасимов — Г. Мельцер — 6:3, 6:3 6:3 Эйсы 14−2 Двойные ошибки 2−2 Процент выигрыша первой подачи 90% (46 из 51) — 61% (32 из 52) Процент выигрыша второй подачи 83% (10 из 12) — 71% (15 из 21) Реализация брейк-пойнтов 36% (4 из 11) — 0% (0 из 0) Все выигранные очки 84−56.

На прошлой неделе эти соперники встречались на турнире во французском Сен-Брие, и тогда успеха также добился белорусский теннисист — 6:4, 7:5, в итоге завоевавший титул .

Во втором одиночном поединке 23-летний Илья Ивашко (№ 172) встречался с Юргеном Мельцером (№ 156) и в тяжелейшей борьбе вырвал победу. При этом два из четырех сетов завершились на тай-брейке — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 7:6 (7:1).



Илья Ивашко. Фото: tennis.by

Встреча против опытнейшего австрийца, который в 2011 году поднимался на 8-е место в мировом рейтинге, а в 2010-м добирался до полуфинала одиночного разряда «Ролан Гаррос», продолжалась 2 часа 59 минут.

Выиграв два сета, Илья Ивашко, казалось, контролировал ситуацию и в третьем. Однако Юрген Мельцер, который 22 мая отметит свое 36-летие, сумел переломить ход партии. Напряженнейший четвертый сет дошел до тай-брейка, где белорус уже не оставил шансов сопернику (7:1).

Ивашко — Ю. Мельцер — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 7:6 (7:1) Эйсы 23−5 Двойные ошибки 6−2 Выигрыш первой подачи 74% (60 из 81) — 63% (57 из 90) Выигрыш второй подачи 52% (26 из 50) — 59% (25 из 42) Реализация брейк-пойнтов 58% (7 из 12) — 85% (6 из 7) Все выигранные очки 138−133.

Видео: ПрессСлужба БелТеннис

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Завершится матч в воскресенье, 9 апреля, еще двумя одиночными поединками: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00. Вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены.

Прежде команды Беларуси и Австрии ни разу не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Дэвиса. В мировом командном рейтинге Беларусь занимает 31-е место, Австрия находится на 34-й позиции.

Для белорусов матч с австрийцами — второй в нынешнем сезоне. В феврале также на корте минского Дворца тенниса они в том же составе победили команду Румынии со счетом 3:2.

Австрийские теннисисты в первом раунде не играли.

Победитель матча Беларусь — Австрия осенью продолжит борьбу за выход в элитный дивизион турнира — Мировую группу, а проигравший останется в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.