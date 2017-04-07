﻿ Лукашенко провел краткую экскурсию по Дворцу Независимости для НТВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко провел краткую экскурсию по Дворцу Независимости для НТВ

08.04.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Здание Дворца Независимости сделано практически полностью из белорусских материалов, рассказал в эпизоде передачи НТВ "Двойные стандарты" президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это все сделано руками наших людей — творцов от искусства, художниками, нашими строителями и исключительно из наших материалов, за исключением мрамора. Гранитное производство у нас огромное, а мрамор — не наш ", — сказал глава государства.

Президент также рассказал, что президент России Владимир Путин, когда приезжал в феврале 2015 года на встречу нормандской четверки, останавливался во Дворце Независимости.

"У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался", — сказал Лукашенко.

В сюжете также было показано, как шеф-повар Михаил готовит для президента его любимое блюдо — драники.

Присутствующая на кухне сотрудник протокола сказала, белорусский президент, который вырос в деревне, не только сам может пожарить драник, но еще и научить поваров.

"Бывали такие моменты, когда он приходил на кухню, тер картошку и учил их (поваров — Sputnik) жарить", — сказала она.

Репортаж НТВ из Дворца Независимости начинается на 31 минуте передачи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сюжет о том, как глава белорусского государства знакомит корреспондента с внутренним убранством резиденции, был показан по российскому эфиру НТВ, из белорусского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Австрийцы сократили отставание в матче с белорусами в Кубке Дэвиса в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика