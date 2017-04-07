Здание Дворца Независимости сделано практически полностью из белорусских материалов, рассказал в эпизоде передачи НТВ "Двойные стандарты" президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это все сделано руками наших людей — творцов от искусства, художниками, нашими строителями и исключительно из наших материалов, за исключением мрамора. Гранитное производство у нас огромное, а мрамор — не наш ", — сказал глава государства.

Президент также рассказал, что президент России Владимир Путин, когда приезжал в феврале 2015 года на встречу нормандской четверки , останавливался во Дворце Независимости.

"У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался", — сказал Лукашенко.

В сюжете также было показано, как шеф-повар Михаил готовит для президента его любимое блюдо — драники.

Присутствующая на кухне сотрудник протокола сказала, белорусский президент, который вырос в деревне, не только сам может пожарить драник, но еще и научить поваров.

"Бывали такие моменты, когда он приходил на кухню, тер картошку и учил их (поваров — Sputnik) жарить", — сказала она.

Репортаж НТВ из Дворца Независимости начинается на 31 минуте передачи.