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Лукашенко провел краткую экскурсию по Дворцу Независимости для НТВ
08.04.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Здание Дворца Независимости сделано практически полностью из белорусских материалов, рассказал в эпизоде передачи НТВ "Двойные стандарты" президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Это все сделано руками наших людей — творцов от искусства, художниками, нашими строителями и исключительно из наших материалов, за исключением мрамора. Гранитное производство у нас огромное, а мрамор — не наш ", — сказал глава государства.
Президент также рассказал, что президент России Владимир Путин, когда приезжал
"У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался", — сказал Лукашенко.
В сюжете также было показано, как шеф-повар Михаил готовит для президента его любимое блюдо — драники.
Присутствующая на кухне сотрудник протокола сказала, белорусский президент, который вырос в деревне, не только сам может пожарить драник, но еще и научить поваров.
"Бывали такие моменты, когда он приходил на кухню, тер картошку и учил их (поваров — Sputnik) жарить", — сказала она.
Репортаж НТВ из Дворца Независимости начинается на 31 минуте передачи.
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