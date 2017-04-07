Минскому гимназисту дали 8 лет: комментарии эксперта /

16-летнему минскому гимназисту вынесен приговор по делу о покушении на убийство своей учительницы — 8 лет лишения свободы. Дело резонансное, не обычное, даже из ряда вон выходящее. Чем объясняется такой феномен детской жестокости, какова его природа? Автор многих популярных книг для подростковой аудитории, сценарист, обладатель многих литературных премий Андрей Жвалевский высказал свою точку зрения по этому вопросу.

"Психологи говорят, что страх со временем, когда перестает помещаться внутри, требует выхода и превращается в жестокость, в злобу, в ярость, в ненависть. Дети были жестокими испокон веков — и собачек мучили, и друг друга, и брутальные дворовые компании, которые и я еще помню, и беспризорники 30-х годов — все об этом. Дети слабы, беззащитны и у них иногда остается последняя реакция на мерзость мира — они становятся жестокими сами. Они так защищаются", — считает писатель.



© Sputnik / Виктор Толочко Подробности суда над гимназистом: 8 лет за нападение на учительницу

Что может являться лучшим средством против укоренения в душе ребенка пусковых механизмов жестокости и насилия?

"Самое лучшее средство против подобных проявлений — родительская любовь. Окружи человека любовью, и он не станет жестоким, не станет подлецом, я в этом абсолютно уверен. Для меня любовь и вера в бога — это одно и то же. Если мы религию будем преподносить как учение о любви, все будет хорошо. Как только начинается религиозная нетерпимость, фанатизм, неприятие чужого мнения, это тут же падает на чашу жестокости", — говорит Жвалевский.

Стоит ли ограждать ребенка от "кровавых" компьютерных игр? Не провоцируют ли они негативные проявления детской личности?

"Это было бы правдой, если бы мы не знали детской жестокости много веков. Почитайте "Гаврош", "Педагогическую поэму", и вы поймете, что задолго до появления компьютерных игр дети были жестокими. Надо просто грамотно рассказывать, говорить на любую тему. Это вопрос осторожности, аккуратности, чувства присутствия рядом с ребенком. Пусть это будет родитель, духовник, наставник, психолог, человек, который искренне желает добра ребенку, но не заслоняет собой мир", — полагает писатель.

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