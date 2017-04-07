﻿ Минскому гимназисту дали 8 лет: эксперт о причинах детской жестокости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минскому гимназисту дали 8 лет: эксперт о причинах детской жестокости

08.04.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

16-летнему минскому гимназисту вынесен приговор по делу о покушении на убийство своей учительницы — 8 лет лишения свободы. Дело резонансное, не обычное, даже из ряда вон выходящее. Чем объясняется такой феномен детской жестокости, какова его природа? Автор многих популярных книг для подростковой аудитории, сценарист, обладатель многих литературных премий Андрей Жвалевский высказал свою точку зрения по этому вопросу.

"Психологи говорят, что страх со временем, когда перестает помещаться внутри, требует выхода и превращается в жестокость, в злобу, в ярость, в ненависть. Дети были жестокими испокон веков — и собачек мучили, и друг друга, и брутальные дворовые компании, которые и я еще помню, и беспризорники 30-х годов — все об этом. Дети слабы, беззащитны и у них иногда остается последняя реакция на мерзость мира — они становятся жестокими сами. Они так защищаются", — считает писатель.

Минскому гимназисту дали 8 лет: эксперт о причинах детской жестокости
© Sputnik / Виктор Толочко
Подробности суда над гимназистом: 8 лет за нападение на учительницу

Что может являться лучшим средством против укоренения в душе ребенка пусковых механизмов жестокости и насилия?

"Самое лучшее средство против подобных проявлений — родительская любовь. Окружи человека любовью, и он не станет жестоким, не станет подлецом, я в этом абсолютно уверен. Для меня любовь и вера в бога — это одно и то же. Если мы религию будем преподносить как учение о любви, все будет хорошо. Как только начинается религиозная нетерпимость, фанатизм, неприятие чужого мнения, это тут же падает на чашу жестокости", — говорит Жвалевский.

Стоит ли ограждать ребенка от "кровавых" компьютерных игр? Не провоцируют ли они негативные проявления детской личности?

"Это было бы правдой, если бы мы не знали детской жестокости много веков. Почитайте "Гаврош", "Педагогическую поэму", и вы поймете, что задолго до появления компьютерных игр дети были жестокими. Надо просто грамотно рассказывать, говорить на любую тему. Это вопрос осторожности, аккуратности, чувства присутствия рядом с ребенком. Пусть это будет родитель, духовник, наставник, психолог, человек, который искренне желает добра ребенку, но не заслоняет собой мир", — полагает писатель.

Аудиоверсию беседы с писателем Андреем Жвалевским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Мингорсуд приговорил 16-летнего учащегося гимназии №74, напавшего с ножом на учительницу, к 8-ми годам воспитательной колонии; писатель Андрей Жвалевский...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко провел краткую экскурсию по Дворцу Независимости для НТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика