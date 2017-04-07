



В ночь на 8 апреля умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как рассказала РБК его дочь Ольга, Гречко «ушел из жизни сегодня в 6.40 в 81 больнице». «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность», — добавила собеседница РБК, отметив, что в семье Гречко «очень любят и помнят». «Он был очень светлым человеком», — заключила она.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в городе Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Его мама была родом из деревни Копцевичи Чашникского района (Витебская область).

— В детстве меня часто возили к белорусскому дедушке, в хате которого не было ни электричества, ни керосиновой лампы, ни свечей. Хата освещалась лучиной — горящей щепкой, и при этой лучине дед читал Библию и «Ниву», — рассказывал космонавт.

В 2011 году в связи со своим 80-летием он приезжал в Беларусь на родину матери.

Георгий Гречко — дважды Герой Советского Союза. Летчик-космонавт СССР (1975).

Он совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4».

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6», совершив выход в открытый космос для проверки исправности стыковочного узла.

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Автор мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».

