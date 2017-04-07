﻿ Умер известный космонавт Георгий Гречко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер известный космонавт Георгий Гречко

08.04.2017 17:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Умер известный космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как рассказала РБК его дочь Ольга, Гречко «ушел из жизни сегодня в 6.40 в 81 больнице». «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность», — добавила собеседница РБК, отметив, что в семье Гречко «очень любят и помнят». «Он был очень светлым человеком», — заключила она.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в городе Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Его мама была родом из деревни Копцевичи Чашникского района (Витебская область).

— В детстве меня часто возили к белорусскому дедушке, в хате которого не было ни электричества, ни керосиновой лампы, ни свечей. Хата освещалась лучиной — горящей щепкой, и при этой лучине дед читал Библию и «Ниву», — рассказывал космонавт.

В 2011 году в связи со своим 80-летием он приезжал в Беларусь на родину матери.

Георгий Гречко — дважды Герой Советского Союза. Летчик-космонавт СССР (1975).

Он совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4».

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6», совершив выход в открытый космос для проверки исправности стыковочного узла.

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Автор мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 8 апреля умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минскому гимназисту дали 8 лет: эксперт о причинах детской жестокости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика