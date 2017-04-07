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Команда Лукашенко выиграла первый финальный матч Х турнира любителей хоккея
Команда Александра Лукашенко выиграла первый матч финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
8 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» команда президента Беларуси взяла верх над хоккеистами Минской области — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).
Как сообщает официальный
Две шайбы на счету Андрея Асташевича, который забрасывал после передач Лукашенко. Еще по голу в активе Сергея Шитковского, Степана Пономарева и Павла Белого.
В составе команды Минской области шайбы забрасывали Александр Бабак, Александр Бурмистронок и Андрей Тихон.
Второй матч финальной серии, которая продлится до двух побед, состоится 9 апреля также на льду «Чижовка-Арены».
Бомбардиры
В прежние годы победителем Республиканских любительских соревнований по хоккею 7 раз становилась команда Александра Лукашенко (2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). По разу турнир выигрывали хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей (2013).
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Команда Александра Лукашенко выиграла первый матч финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного...
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