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Команда Лукашенко выиграла первый финальный матч Х турнира любителей хоккея

08.04.2017 18:13 — Разное | Tut.by  
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Команда Александра Лукашенко выиграла первый матч финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.


Фото: president.gov.by

8 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» команда президента Беларуси взяла верх над хоккеистами Минской области — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Как сообщает официальный сайт Президентского спортивного клуба, Александр Лукашенко отметился 2 голевыми пасами при втором и третьем взятиях ворот соперника.


Фото: sportclub.by

Две шайбы на счету Андрея Асташевича, который забрасывал после передач Лукашенко. Еще по голу в активе Сергея Шитковского, Степана Пономарева и Павла Белого.

В составе команды Минской области шайбы забрасывали Александр Бабак, Александр Бурмистронок и Андрей Тихон.

Второй матч финальной серии, которая продлится до двух побед, состоится 9 апреля также на льду «Чижовка-Арены».


Фото: president.gov.by

Фото: Николай Петров, БЕЛТА


Обладателями бронзовых наград турнира стали хоккеисты Брестской области, 8 апреля в Жлобине в матче за 3-е место одолевшие дружину Гомельской области — 6:3 (4:1, 2:1, 0:1).

Бомбардиры


В прежние годы победителем Республиканских любительских соревнований по хоккею 7 раз становилась команда Александра Лукашенко (2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). По разу турнир выигрывали хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей (2013).

 
 
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Команда Александра Лукашенко выиграла первый матч финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного...

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