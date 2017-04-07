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Выезда из Беларуси на границе ожидают около 700 грузовиков

08.04.2017 18:40 — Разное | Tut.by  
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Порядка 700 фур стоит в очереди на выезд из Беларуси, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.


Фото с сайта ГПК

По данным на 18.00, самые большие очереди образовались на границе с Литвой. В пункте пропуска «Каменный лог» въезд в ЕС ожидает 270 грузовиков, в «Привалке» – 76, «Котловке» – 80, меньше всего грузовиков скопилось в «Беняконях» – 65.

На границе с Латвией также есть очередь. В «Григоровщине» въезда в Латвию ждут 140 грузовиков, в «Урбанах» – 70 фур.

На белорусско-польской границе на выезд из Беларуси стоят 20 большегрузов в «Козловичах», в «Брузгах» – 38, в «Берестовице» – 14. 

В украинском направлении очередей на границе нет.

 
 
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Больше всего грузовиков скопилось на границе с Литвой.

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