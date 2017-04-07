Девять шайб совместными усилиями забросили магнитогорский «Металлург» и питерский СКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. На один гол больше удалось забить команде с берегов Невы.

«Металлург» Мг — СКА — 4:5 (0:1. 3:2, 1:2)

«Металлург» Мг: Кошечкин (58.11); Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов; К. Ли — Береглазов, Осала — Сантала — А. Сёмин; Хабаров — С. Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин; Платонов — Дм. Казионов — Калетник; Железков, Дронов.

СКА: Шестеркин; Яковлев — А. Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов; Хафизуллин — Херсли, Н. Гусев — Шипачев — Дадонов; Зуб — Зубарев, С. Широков — Прохоркин — С. Плотников; Рыков — Рукавишников, Дергачев — Каблуков — Барабанов.

Шайбы: 0:1 — Кетов (Херсли, А. Белов, 16.18, в большинстве), 1:1 — Тимкин (С.Терещенко, Косов, 21.50), 2:1 — Мозякин (23.11), 2:2 — Дадонов (Н.Гусев, 33.14), 2:3 — Прохоркин (Херсли, Барабанов, 34.24), 3:3 — Антипин (К.Ли, Мозякин, 39.07, в большинстве), 3:4 — Херсли (Шипачев, Н. Гусев, 55.01, в большинстве), 3:5 — Дадонов (56.59), 4:5 — Филиппи (59.49).

Броски: 34−34 (9−11, 15−16, 10−7).

Силовые приемы: 22−12.

Штраф: 33−29.

После скромного на голы первого периода соперники разошлись не на шутку и разыграли триллер, исход котрого не был ясен до последних секунд.

Помимо голевого фейерверка поединок был отмечен удалениями до конца матча за удары в голову соперника. «Магнитка» доигрывала поединок без Оскара Осалы, а СКА — без капитана Ильи Ковальчука.

Напряжение поединка было столь высоким, что школярские ошибки допускали даже лидеры лучших команд лиги. Так, Илья Ковальчук как лучшему другу выложил шайбу для голевого рейда Сергея Мозякина, а столп обороны «Магнитки» Крис Ли словно прревратился в столб, когда на дерзкий индивидуальный забег отважился армеец Евгений Дадонов, на удивление легко взрезавший центр магнитогорской защиты при взятии ворот, которое в итоге оказалось победным.

Продолжение финальной серии - 10 апреля в Магнитогорске. следующие поединки решающего противостояния за Кубок Гагарина запланированы на 12 и 14 апреля (в Санкт-Петербурге) и, если потребуется, на 16 апреля (в Магнитогорске), 18 апреля (в Санкт-Петербурге) и 20 апреля (в Магнитогорске).