



Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Игоря Шуневича и члена Государственного совета КНР, министра общественной безопасности Го Шэнкуня.

Министр общественной безопасности Китая впервые посещает Беларусь. Ранее Игорь Шуневич встречался с Го Шэнкунем во время своего рабочего визита в КНР. Тогда были определены основные направления двустороннего сотрудничества. Сегодняшние переговоры посвящались закреплению достигнутых договоренностей. Обсуждались также основные векторы для дальнейшего взаимодействия. Так, на данный момент на рассмотрении китайской стороны находятся два соглашения - о миграции и о реадмиссии.

"Надеюсь, что мы эффективно поработаем для того, чтобы в ближайшее время они были подписаны", - отметил во время переговоров министр внутренних дел Беларуси.

МВД заинтересовано изучить опыт китайских коллег в таких направлениях, как борьба с наркотрафиком, преступлениями в сфере высоких технологий, незаконной миграцией, межрегиональной преступностью. В Беларуси накоплен положительный опыт в подготовке иностранных специалистов по отдельным направлениям служебной деятельности: есть необходимая нормативная база, опытные преподаватели и сертифицированный центр в Академии МВД.

"Мы готовы рассмотреть возможность обучения китайских специалистов в Беларуси, в том числе включая взаимную организацию и проведение языковых курсов для правоохранителей обеих стран", - отметил Игорь Шуневич.

Согласовывается проект протокола о сотрудничестве в сфере образования. Министр предложил активизировать рассмотрение этого документа, чтобы подписать его в ближайшее время. Для сотрудничества правоохранительных органов двух стран созданы необходимые правовые условия. Развитию отношений способствуют подписанный в 2016 году в Пекине протокол о взаимодействии МВД и Министерства общественной безопасности КНР на 2017-2018 годы, а также меморандум о взаимопонимании между главным управлением командующего внутренними войсками МВД и народной вооруженной полицией КНР на этот же период. Правоохранители Беларуси и Китая, как подчеркивалось во время переговоров, взаимодействуют по различным направлениям и намерены и далее расширять их спектр, пишет БЕЛТА.