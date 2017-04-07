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Беларусь и Китай собираются подписать соглашения о миграции

08.04.2017 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Беларусь и Китай готовят соглашения о миграции и реадмиссии. Данный вопрос был обсужден в субботу в Минске на встрече министра внутренних дел Игоря Шуневича и члена Госсовета КНР, министра общественной безопасности Го Шэнкуня, сообщила БелТА.

Первоначально вопрос о подготовке данного соглашения шла речь в ходе визита Шуневича в Поднебесную. Документы о реадмиссии и миграции в настоящее время находятся на рассмотрении китайской стороны.

"Надеюсь, что мы эффективно поработаем для того, чтобы в ближайшее время они были подписаны", — сказал Шуневич во время переговоров в Минске.

Он также подчеркнул, что для МВД Беларуси интересен опыт Китая в таких направлениях, как борьба с наркотрафиком, преступлениями в сфере высоких технологий, незаконной миграцией, межрегиональной преступностью.

Шуневич также заявил, что МВД готово рассмотреть возможность обучения китайских специалистов в Академии МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД Шуневич заявил, что для Беларуси интересен опыт Китая в таких направлениях, как борьба с наркотрафиком, преступлениями в сфере высоких технологий.

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