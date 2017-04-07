Копьеметатель Александр Трипуть радуется пузырькам газа и возможности заглянуть в глаза пловчихе Александре Герасимене, боится четких снов, а также планирует прыгнуть с парашютом и улучшить спортивные результаты. SPORT.TUT.BY рассказывает, как меняется жизнь паралимпийского чемпиона из Гродно после операции на единственном зрячем глазу.





«Получил призовые за бронзу в Рио-2016 уже зная, как ими распоряжусь»

Четырехкратный медалист Паралимпиад Александр Трипуть страдает врожденной близорукостью. До 2013 года, когда он выпал из окна четвертого этажа и сломал позвоночник, выступал в двух дисциплинах — многоборье и метании копья. То есть допускался к спортивным состязаниям по одной из категорий по зрению.

Качество зрения намного ухудшилось после травмы 2002 года. Об обстоятельствах и характере повреждения Трипуть не хочет рассказывать. Из-за него сетчатка отслоилась на обоих глазах. Спасти удалось только правый.

До недавних пор Александр использовал контактные линзы величиной в 23 диоптрии. Говорит, что изготавливал такие «лупы» под заказ за границей, ведь на белорусском рынке предложений не находилось. О коррекции зрения хирургическим путем спортсмен всерьез не задумывался. Боялся потерять единственный зрячий глаз.

Ничего не поменялось бы к этому моменту, если бы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, где Трипуть был знаменосцем сборной, он не показался врачам.

— Просил подобрать оправу, чтобы на соревнованиях прикрыть ею левый глаз, — вспоминает Саша. — Вышло же, что собрал вокруг себя чуть ли не пол-Бразилии. Специалисты провели диагностику, выявили букет заболеваний. Слово за слово, и я узнаю, что, оказывается, на правый глаз можно установить имплант. «Наверное, такого в Беларуси не делают», — подумал. Вернулся домой и понял, что ошибался.

Трипутю посоветовали обратиться в клинику микрохирургии глаза «Вока». Здесь для паралимпийского чемпиона провели лечение глаза и операцию по замене хрусталика общей стоимостью около двух тысяч долларов бесплатно.

— Получил призовые за бронзу в Рио-2016 уже зная, как ими распоряжусь, — говорит копьеметатель-колясочник. — Да, на лекарства трачу много. Рассчитывал, что и операцию буду оплачивать, однако мне пошли на встречу. А если бы и нет, то не пожалел бы денег за то, как стал видеть. И это притом, что меня заверили: смогу метать и дальше. В других медцентрах гарантировать продолжение карьеры в спорте после операции не могли.

По словам профессора Николая Ивановича Позняка, из-за миопии длина правого глаза Трипутя выше нормы на 12 мм. Растяжение оболочек сказывалась на питании органа — зрительная информация плохо воспринималась, развилась слабость связочного аппарата. А прораставшие в роговицу сосуды не позволяли врачам с точностью определить необходимую величину интраокулярной линзы.

— Установили пределы коррекции зрения и смогли спрогнозировать положительный результат хирургического вмешательства, — подытожил лечащий врач Трипутя Павел Беляковский. — Затем провели курс лечения по укреплению сетчатки. Операцию выполнили на аппарате под названием «Центурион». На роговице сделали разрез размером 2,2 мм. Применяя ультразвук, раздробили хрусталик. Его удалили из капсульного мешка с помощью водного раствора. Затем через разрез, используя картридж-трубочку, поместили гибкую искусственную интраокулярную линзу.











— Мощные сосуды в роговице делали условия видимости плохими, — добавил Беляковский. — В таких ситуациях приходится работать на ощущениях, как герои межгалактических кораблей из серии фильмов «Звездные войны»… Оптику подстроили под длину глаза. Сложность заключалась в том, что в Беларуси представлены хрусталики не всего диоптрийного ряда. Заказали нужный в Швейцарии. Ждали, пока пройдет растаможку.

«Увидел, как красиво после взбалтывания бегут газики в бутылке»

От первого визита Александра в клинику до операции, которая состоялась 21 марта, прошло около двух с половиной месяцев. После нее Трипуть трижды в неделю наведывается на осмотр. Врачи проверяют остроту зрения. Тут есть чем гордиться. За последнюю неделю Саше удалось прибавить одну десятую. Без коррекции он видит семь строчек в таблице Сивцева.

— Мозг с трудом воспринимает информацию, — смеется Трипуть. — Ё-моё, я ж как ребенок! Увидел, как красиво после взбалтывания бегут газики в бутылке с газированной водой! Что белые врачебные халаты в зависимости от материала могут быть разных оттенков! Черепичные крыши домов впервые разглядел. Жду, когда с приходом весны природа одарит нас красотами. Хочу поскорее это видеть! С контактной линзой было не так хорошо. Ходил с опущенной головой, потому что не надеялся рассмотреть что-то перед собой. Привык получать изображение в виде мутных силуэтов. Мог различать собеседников по расположению или цвету одежды. Когда друзья спрашивали, что такое слепота, приводил пример с туманом или предлагал им закрыть глаза и попробовать что-то сделать. Сейчас понимаю, что это не то! Не дай Бог пережить… Вот я сижу в коляске. Знаю о жизни людей с ограниченными возможностями все и могу сказать, что нет ничего хуже, чем заболевания глаз. Искренне жаль людей, которые не видят.





После проверки зрения Трипутю делают уколы в глаз. Следующий этап лечения требует создать прозрачные среды в роговице.

— Скорее всего, будем делать фоторефракционную кератэктомию (разновидность лазерной коррекции зрения. — Прим.ред.), учитывая риск отслоения сетчатки, — сказал профессор Позняк. — Единицу мы не рассчитываем получить, но уверены, что Александр сможет ходить на охоту.

Решение о том, в какие сроки будет сделана ФРК, офтальмологи примут через две недели. Предлагают не торопиться и посмотреть, какими будут окончательные итоги после замены хрусталика. Кстати, сделана чудо-оптика из акрила.

— Мне трудно назвать это операцией, — говорит Трипуть, — Находился в сознании и не почувствовал какого-либо дискомфорта. Проверка состояния глаза с фундус-линзой — вот это неприятная процедура: на поверхность глаза кладут здоровенную линзу, крутят то в одну сторону, то в другую. Ну и подсвечивают глаз, конечно.

На условиях щадящего режима врачи разрешили Александру Трипутю тренироваться. 6 апреля он ввернулся в сектор для метаний.

— Сидя на коляске, трудно сделать резкое движение, которое бы повлекло за собой неприятности, — полагает спортсмен. — Конечно, метание — не гимнастика, но и я — не враг себе. Смысл рвать «одно место», когда ближайший старт пройдет только в июле? Работаю не на силу, а на технику. По сути, занимаюсь фитнесом.











После того, как Александр Трипуть ослеп на один глаз и еще раз после перелома позвоночника — от него отворачивались, зарплату снимали. В 2013 году руку помощи протянули коллеги-спортсмены: биатлонистка Дарья Домрачева, экс-капитан футбольной сборной Сергей Штанюк, барьеристка Алина Талай, пловчиха Александра Герасименя и другие. Талай и Герасименя, например, провели в Минске массовый забег «Кубок вызова» в поддержку Трипутя .

— Я тогда остался без ничего, а ведь нужны были деньги на коляску, которая стоит две с половиной тысячи долларов, и тренажеры для реабилитации, — вспоминает Александр. — Конечно же, воспрял духом, когда познакомился и подружился со звездами белорусского спорта. Их поддержка заставила почувствовать уверенность в себе и пробудила желание вернуться к метаниям.























Копьеметатель высказал благодарность руководству Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Эта организация без заминок возит Трипутя к офтальмологам на микроавтобусе с подъемником.

— Обещал людям, что со спорта не уйду. Мужик сказал — мужик должен сдержать слово, — твердит Саша.

На Паралимпиаде 2020 года в Токио он настраивается пополнить коллекцию наград (золото, два серебра и бронза) еще одним золотом, чего не получилось сделать в прошлом году. В Рио-де-Жанейро технику Трипутя судьи нашли неправильной и просили придерживаться стандартов.

— Это стало открытием, так как на предшествовавших соревнованиях замечаний не получал. Ничего не оставалось, как швырять, а не метать копье. Рад, что выиграл бронзу, а за результат, добытый в таких условиях, стыдно. После турнира узнал, что нужно было рассказать классификаторам об особенностях моей травмы и металлоконструкции, которая удерживает позвоночник. Тогда бы судьи не принимали во внимание некоторые неточности. Например, когда во время движения бросковой рукой правая нога уходит вперед… В Токио обязательно нужно прибавлять.

«У меня запланирован прыжок с парашютом»

Врачи Николай Позняк и Павел Беляковский называют Трипутя волевым человеком, остроумным и с прекрасным чувством юмора.

— Он светится, когда рассказывает о зрительных открытиях, — поделился наблюдениями Беляковский. — Говорит, что теперь ему снятся цветные сны, и что он боится их.

— Просыпаюсь посреди ночи в состоянии шока — таких ярких и четких снов отродясь не видел, — пояснил Александр. — А первое, чем поделился с докторами, было желание попасть копьем в глаз белке с 30 метров. Это профессиональная шутка! У нас мировой рекорд в метании копья у мужчин-паралимпийцев равен 29,91 метрам. После операции, видимо, белку надо отвести подальше — на 40 метров. А если серьезно, то рассчитываю улучшить результаты как раз благодаря тому, что вижу, куда и как летит снаряд. Большое подспорье. Ты можешь внести поправки по ходу соревнований.





О том, что Трипуть произвел замену хрусталика, пока знают немногие из его известных друзей. Александр старается не тревожить их историями про операции и не пугать планами вроде прыжка с парашютом.

— А вот Саше Герасимене успел заглянуть в глаза, — похвастался Александр. — В бассейне, который хожу, попросили пригласить ее на мастер-класс. Сашка — девушка простая. С удовольствием приняла приглашение, встретилась с детьми и со мной. Врачи-офтальмологи сделали меня таким счастливым, каким не был никогда. Без парашюта уже прыгал (отсылка к падению с четвертого этажа. — Прим.ред.) — хочется полетать с парашютом! Этой весной у меня запланирован прыжок вместе с инструктором. Представляю, как будет круто! Еще обязательно съезжу в тир.