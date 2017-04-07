Белорусские хоккеисты взяли реванш у сборной Латвии за вчерашнее поражение в выездном матче Евровызова. Оба поединка прошли в Даугавпилсе.

Латвия — Беларусь — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

8 апреля. «Даугавпилс-Арена». 2100 зрителей.

Судьи: Э. Одиньш, А. Ансонс, К. Купчус, М. Лоцанс (все — Латвия).

Латвия: Калниньш; Балинскис — А. Кулда, Индрашис — Бичевскис — Кениньш; Р. Фрейбергс — Зиле, Разгалс — Галоха — Букартс; Якс — Биндулис, Мейя — Павлов — Скворцов; Тамбиев — Батна — Э. Кулда; К. Ясс, Грицинскис.

Беларусь: М. Карнаухов (Лаланд, 28.40, М. Карнаухов, 30.10); Шинкевич — Хенкель, Когалев — Парфеевец — Стефанович; Граборенко — Стасенко, Карабань — Шарангович — Дрозд; Воробей — Достанко, Демков — Волков — Китаров; Амброжейчик — Боярчук — Комаров; Чайка.

Шайбы: 0:1 — Карабань (Граборенко, 5.10), 0:2 — Когалев (Стефанович, Парфеевец, 6.56). 0:3 — М. Карнаухов (52.57, в пустые ворота).

Броски: 28−24 (10−6, 8−9, 10−9).

Штраф: 12 (Кениньш, Фрейберг — 10) — 6 (Достанко, Когалев, Стефанович).

В отличие от первого поединка , в котором белорусы не смогли забросить ни одной шайбы, на сей раз в воротах сборной Латвии побывали сразу три.

Правда, одну из них в собственные ворота отправил прибалтийский форвард Микс Индрашис. Но поскольку в хоккее автоголы не фиксируются, авторство шайбы было записано на голкипера Михаила Карнаухова, который последним из белорусов касался снаряда перед тем, как он оказался в сетке. В этот момент латвийцы, игравшие в большинстве, были без голкипера, который был заменен на дополнительного полевого штыка.

Еще две шайбы в первом периоде с интервалом в 106 секунд забросили Данила Карабань и Александр Когалев.

Во время подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси проведет четыре домашних матча Евровызова — 14 и 15 апреля с командой Германии в Жлобине и Бобруйске, 21 и 22 апреля — со Швецией в Гродно.

На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.