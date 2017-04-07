|
В Полоцком районе автомобиль врезался в опору ЛЭП: женщина-пассажир - в реанимации
В Полоцком районе водитель на Mercedes ML врезался в опору линии электропередачи: женщина-пассажир доставлена в реанимацию,
ДТП произошло сегодня в 16.30 возле деревни Муравщина на закруглении дороги. 54-летний водитель автомобиля Mercedes зацепив обочину, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на опору линии электропередачи. От удара опора сломалась. В результате аварии травмирована 49-летняя женщина-пассажир (жена водителя). Пострадавшая доставлена в реанимацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Полоцком районе водитель на Mercedes ML врезался в опору линии электропередачи: женщина-пассажир доставлена в реанимацию, сообщил начальник отделения агитации и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии