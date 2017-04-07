﻿ В Полоцком районе автомобиль врезался в опору ЛЭП: женщина-пассажир - в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцком районе автомобиль врезался в опору ЛЭП: женщина-пассажир - в реанимации

08.04.2017 19:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Полоцком районе водитель на Mercedes ML врезался в опору линии электропередачи: женщина-пассажир доставлена в реанимацию, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло сегодня в 16.30 возле деревни Муравщина на закруглении дороги. 54-летний водитель автомобиля Mercedes зацепив обочину, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на опору линии электропередачи. От удара опора сломалась. В результате аварии травмирована 49-летняя женщина-пассажир (жена водителя). Пострадавшая доставлена в реанимацию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Полоцком районе водитель на Mercedes ML врезался в опору линии электропередачи: женщина-пассажир доставлена в реанимацию, сообщил начальник отделения агитации и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Китай собираются подписать соглашения о миграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика