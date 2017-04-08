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"Ты супер!": Настя Кравченя поделилась эмоциями от выступления с Лепсом
08.04.2017 22:41 — Разное | Sputnik Беларусь
"То, что приехал Лепс, было шоком", — поделилась белоруска. Она отметила, что совсем не ожидала появления на сцене известного исполнителя.
© Фото: PR-служба НТВ
К сожалению, Кравченя больше не будет участвовать в проекте — она получила только два голоса членов жюри из трех возможных, однако в интервью агентству он рассказала, что не собирается останавливаться на достигнутом.
"Я снова возобновила свою деятельность в плане вокала <…> буду развивать себя как творческую личность", — сказала Кравченя.
Таким образом, в шоу "Ты супер!" осталась только одна участница от Беларуси — Дарья Чернова. Смотрите прямые трансляции шоу на сайте НТВ и порталах агентства Sputnik.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.
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Белорусская участница шоу "Ты супер!" Анастасия Кравченя рассказала о своих ощущениях после выступления в первом шоу второго тура с популярным российским певцом...
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