"То, что приехал Лепс, было шоком", — поделилась белоруска. Она отметила, что совсем не ожидала появления на сцене известного исполнителя.

К сожалению, Кравченя больше не будет участвовать в проекте — она получила только два голоса членов жюри из трех возможных, однако в интервью агентству он рассказала, что не собирается останавливаться на достигнутом.

"Я снова возобновила свою деятельность в плане вокала <…> буду развивать себя как творческую личность", — сказала Кравченя.

Таким образом, в шоу "Ты супер!" осталась только одна участница от Беларуси — Дарья Чернова. Смотрите прямые трансляции шоу на сайте НТВ и порталах агентства Sputnik.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.