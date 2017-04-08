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В очереди на выезд из Беларуси стоят около 700 грузовиков

08.04.2017 21:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Около 700 грузовых автомобилей стоят в очереди на выезд на пунктах пропуска, данная информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

Евросоюз ранее уведомил об ужесточении порядка охраны внешних границ, в связи с чем процедура проверки пересекающих границу может занять большее количество времени. Власти приграничных стран ЕС предупредили о возможном увеличении времени ожидания на границе.

Больше всего скопилось фур на литовском направлении — в пункте пропуска "Каменный Лог" на выезд стоит 270 грузовых автомобилей, в "Бенякони" — более 60, в "Котловке" и "Привалке" — по 80 автомобилей. 

На латвийском направлении  в очередях стоят более 200 грузовиков: в "Григоровщине" — 140 грузовиков, в "Урбанах" — 70. 

На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" выезда ожидают 20 фур.

На белорусско-украинской границе, где расположены 12 пунктов пропуска, очередей нет ни на въезд, ни на выезд из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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