МИНСК, 8 апр — Sputnik. Около 700 грузовых автомобилей стоят в очереди на выезд на пунктах пропуска, данная информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

Евросоюз ранее уведомил об ужесточении порядка охраны внешних границ, в связи с чем процедура проверки пересекающих границу может занять большее количество времени. Власти приграничных стран ЕС предупредили о возможном увеличении времени ожидания на границе.

Больше всего скопилось фур на литовском направлении — в пункте пропуска "Каменный Лог" на выезд стоит 270 грузовых автомобилей, в "Бенякони" — более 60, в "Котловке" и "Привалке" — по 80 автомобилей.

На латвийском направлении в очередях стоят более 200 грузовиков: в "Григоровщине" — 140 грузовиков, в "Урбанах" — 70.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" выезда ожидают 20 фур.

На белорусско-украинской границе, где расположены 12 пунктов пропуска, очередей нет ни на въезд, ни на выезд из Беларуси.