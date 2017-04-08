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Видеофакт: 4,2 тонны щуки выпустили в Минское море
08.04.2017 21:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Члены БООР (Белорусское общество охотников и рыболовов), БРИК (Большой рыболовный интернет-клуб) и сотрудники Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выпускали рыбу в Минское море в минувшую пятницу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Молодь щуки закупили в рыбхозе "Белое" Житковичского района за средства рыболовов.
На Заславском водохранилище действует запрет на вылов щуки по 30 мая 2017 года (включительно), за это время рыба должна адаптироваться и рассредоточиться. Начиная с 31 мая, щуку можно будет добывать, но согласно установленной промысловой мере — длиной не менее 40 см.
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Смотрите на видео Sputnik, как инспекторы охраны природы и волонтеры выпускали щуку в Заславское водохранилище.
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