Члены БООР (Белорусское общество охотников и рыболовов), БРИК (Большой рыболовный интернет-клуб) и сотрудники Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выпускали рыбу в Минское море в минувшую пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко По щучьему веленью: как в Минское море рыбу выпускали 14

Молодь щуки закупили в рыбхозе "Белое" Житковичского района за средства рыболовов.

На Заславском водохранилище действует запрет на вылов щуки по 30 мая 2017 года (включительно), за это время рыба должна адаптироваться и рассредоточиться. Начиная с 31 мая, щуку можно будет добывать, но согласно установленной промысловой мере — длиной не менее 40 см.