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Видеофакт: 4,2 тонны щуки выпустили в Минское море

08.04.2017 21:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Члены БООР (Белорусское общество охотников и рыболовов), БРИК (Большой рыболовный интернет-клуб) и сотрудники Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выпускали рыбу в Минское море в минувшую пятницу.

Видеофакт: 4,2 тонны щуки выпустили в Минское море
© Sputnik / Виктор Толочко
По щучьему веленью: как в Минское море рыбу выпускали
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Молодь щуки закупили в рыбхозе "Белое" Житковичского района за средства рыболовов.

На Заславском водохранилище действует запрет на вылов щуки по 30 мая 2017 года (включительно), за это время рыба должна адаптироваться и рассредоточиться. Начиная с 31 мая, щуку можно будет добывать, но согласно установленной промысловой мере — длиной не менее 40 см.

 
 
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Смотрите на видео Sputnik, как инспекторы охраны природы и волонтеры выпускали щуку в Заславское водохранилище.

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