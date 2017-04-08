МИНСК, 8 апр — Sputnik. Новые вертолеты МИ-8 российского производства приземлились на аэродроме "Мачулищи", сообщило СТВ.

Первая партия вертолетов была передана Беларуси осенью 2016 года холдингом "Вертолеты России". Изначально поставка заключительной партии планировалась на май этого года, но Казанский вертолетный завод предоставил машины в апреле.



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"Несмотря на внешнюю похожесть этого вертолета на простой Ми-8, эти вертолеты следующего поколения. Благодаря своему оборудованию позволяет экипажу вести навигацию, днем и ночью выполнять полеты", — отметил в сюжете заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Беларуси Александр Карев.

В сюжете было отмечено, что новый Ми-8 способен обеспечить высокую мобильность войск и принять на борт 35 десантников.

Прибывшая партия из шести вертолетов Ми-8 завершила контракт по поставке Минобороны Беларуси 12 военных машин. Данная модификация имеет современный комплекс пилотажно-навигационного и радио- оборудования. Они оснащены приборами ночного видения и системой безпарашютного десантирования говорится в сюжете.