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Karol Jan стартовал в Верхнем городе

08.04.2017 20:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Организаторы обещали самую разнообразную музыку от цимбал и виолончели, до техно и народных хитов легендарных "Песняров". Специально предусмотрена площадка со свободным микрофоном, где каждый желающий может почувствовать себя уличным музыкантом.

Музыкальный фестиваль разделен программой на две части: вечеринка днем или Blonde Party (15:00-20:00) и вечернюю Dunkel Party (20:00 — 22:00).

В ходе народного голосования планируется выбрать лучшего уличного музыкального исполнителя.

Специальным сюрпризом станет отдельный музыкальный сет от популярной группы Akute, которая споет свои самые известные песни на вечернем концерте на Зыбицкой.

 
 
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На трех сценах под открытым небом в Верхнем городе до самого вечера будут играть самую разную музыку от техно до цимбал - смотрите на видео Sputnik начало праздника.

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