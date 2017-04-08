Организаторы обещали самую разнообразную музыку от цимбал и виолончели, до техно и народных хитов легендарных "Песняров". Специально предусмотрена площадка со свободным микрофоном, где каждый желающий может почувствовать себя уличным музыкантом.

Музыкальный фестиваль разделен программой на две части: вечеринка днем или Blonde Party (15:00-20:00) и вечернюю Dunkel Party (20:00 — 22:00).

В ходе народного голосования планируется выбрать лучшего уличного музыкального исполнителя.

Специальным сюрпризом станет отдельный музыкальный сет от популярной группы Akute, которая споет свои самые известные песни на вечернем концерте на Зыбицкой.