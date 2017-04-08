Самая высокая почасовая зарплата в прошлом году была в Дании (42 евро), Бельгии (39,2 евро), в Швеции (38 евро) и Люксембурге (36,6 евро), показывают обнародованные данные Евростата.



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В Литве в прошлом году средняя почасовая зарплата была одной из самых низких в странах Евросоюза. В экономике, за исключением секторов сельского хозяйства и государственного администрирования, она составляла 7,3 евро и была на 7,5% выше, чем в 2015 году (6,8 евро). К примеру, в литовской промышленности средняя почасовая зарплата составляла 7,3 евро.

Ниже зарплата была в прошлом году только в Румынии (5,5 евро) и Болгарии (4 евро). В Латвии она была 7,5 евро, в Эстонии - 10,9 евро.