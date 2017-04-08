Знойная Памела Андерсон, несмотря на то что скоро ей исполнится 50, не собирается сдавать позиции секс-символа, которым она стала ещё в 90-х — спасибо «Спасателям Малибу».

Иронии такое самопозиционирование Памелы не вызывает — она действительно отлично выглядит. Что доказывает её новая провокационная фотосессия для марки Coco de Mer!

Стоит признать, что, несмотря на фотошоп, очевидно: не у каждого такое тело в 25.

Как же оставаться стройной и подтянутой в 49? Памела поделилась своими «рабочими» методами по поддержанию себя в форме.





— Я не изнуряю себя долгими тренировками, — рассказывает секс-бомба. — Зато обожаю долго ходить по пляжу. Я люблю это приятное чувство усталости после долгих прогулок по берегу или, например, по какому-нибудь музею.





Я всегда занимаюсь растяжкой и небольшими упражнениями с сопротивлением. Мне нравится танцевать, особенно люблю балет — им я занималась в Париже. Я буквально гуттаперчевая! Во мне гибкости гораздо больше, чем силы!





Не меньше внимания Памела Андерсон уделяет своему здоровью. К большому счастью актрисы, ее проблемы, связанные с пережитым заболеванием гепатитом, уже давно в прошлом. Стоит отметить: по мнению звезды, ее молодое лицо — результат вегетарианства.





— Я думаю, вегетарианство — это то, благодаря чему я молода. Я здорова — это титанический труд, и я работаю над своим здоровьем!

Думаем, не каждый белорус может вечерком прогуляться по пляжу, а вот отказ от мяса, упражнения на растяжку и пробежку по музеям рекомендуем каждому… Why not?