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Христианский мир отмечает Вход Господень в Иерусалим

09.04.2017 08:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр — Sputnik. Вход Господень в Иерусалим отмечают сегодня христиане, с самого утра верующие несут святить в храмы вербы.

Праздник Воскресения Иисуса Христа, или Пасху христиане в этом году отметят в один день — 16 апреля, соответственно совпали и даты Вербного воскресенья.

Праздничные службы в кафедральных соборах православной и католической конфессий в Беларуси начнутся практически одновременно — храмы находятся практически на одной площади в центре Минска.

"Божественная литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется в 10:00, ее отслужит Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел", — сообщили Sputnik в БПЦ.

Христианский мир отмечает Вход Господень в Иерусалим
© Sputnik / Виктор Толочко
Вербное воскресенье

По словам священнослужителей, во время литургии будут освящены ветки вербы.

"Вербное воскресенье — это последнее воскресенье перед Страстной седмицей. В этот утром совершается крестный ход, в после тожественной литургии освящают ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, с которыми жители Иерусалима устлали путь Христа в Иерусалим", — сказали собеседники Sputnik.

Зеленые одежды

Священнослужители в Вербное воскресенье одеты в зеленые одежды, в православной традиции — это цвет вечной жизни.

Христианский мир отмечает Вход Господень в Иерусалим
© Sputnik / Виктор Толочко
Вербное воскресенье, минский приход в честь Всех Святых

Вербное воскресенье всегда отмечается после Лазаревой субботы, когда он был воскрешен Иисусом. Согласно Евангелию, весть о воскрешенном Лазаре мгновенно разнеслась по древней Иудее, и когда на следующий день Христос въезжал в Иерусалим на молодом ослике, люди славили его как царя, стелили перед ним пальмовые ветви.

Ослик

Белорусские католики уже несколько лет подряд на Вербное воскресенье готовят инсценированную процессию с библейскими персонажами. На площадке перед Минским архикафедральным костелом перед утренней мессой в 10:00, на которую традиционно приводят детей, появится Иисус на ослике и другие библейские персонажи.

Христианский мир отмечает Вход Господень в Иерусалим
© AFP/ VIKTOR DRACHEV
Инсценированная процессия с библейскими персонажами перед Минским архикафедральным костелом

Верба

Как рассказали культурологи, с Вербным воскресеньем связаны многие народные приметы и поверья. В частности, в этот день старались прикоснуться к человеку принесенной из храма веткой вербы, чтобы наделить его здоровьем и красотой. Считается, что освященная верба обладает особой целительной силой и ее нужно хранить до следующего Вербного воскресенья.

Христианский мир отмечает Вход Господень в Иерусалим
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Вербное воскресенье в Ошмянах - Крестный ход к Святой горе

Страстная седмица

После Вербного воскресенья у православных начинается страстная седмица — самая строгая неделя Великого поста.

Церковь в эту неделю вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа и его страдания. Священнослужители облачатся в черные с серебром одежды, в некоторых храмах служат в багряных одеждах — цвета пролитой крови Христа.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году совпадают православная и католическая пасхи, Вербное воскресенье также отмечают христиане в один день.

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