У всех есть коллеги, которые раздражают. Нет, даже не раздражают, а заставляют скрипеть зубами от ярости. Конечно, нам, простым смертным, сложно мстить ненавистному сослуживцу, а иногда даже сложно сказать товарищу по работе о перегибах. Но вот звезды в выражениях и поступках себя не сдерживают. Ниже — список 7 знаменитостей, которые не скрывают вражды.

Кристина Агилера и Келли Осборн

Кристина Агилера и Келли Осборн ведут войну на почве… жира. Драма началась в тот момент, когда Келли Осборн публично высмеяла рождественский альбом Агилеры. Кристина не осталась в долгу и обозвала Келли жирной на церемонии вручения наград MTV.



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Келли не простила и таила обиду долгих 8 лет, чтобы в одном из эпизодов популярного американского шоу «Полиция моды» сказать:"Может быть, Кристина стала противной толстухой, потому что она рождена ею быть, я не знаю… Она ужасно ко мне относилась в течение стольких лет, и вы знаете что? Теперь я могу сказать: «Сама жирная!»

Тейлор Свифт и Кэти Перри





В интервью журналу Rolling Stone Тейлор Свифт рассказала, что ее клип Bad blood посвящен одной знаменитости, имя которой Тей не назвала. Журналисты сразу догадались, что в клипе нелестно изображена бывшая подруга Свифт Кэти Перри.

«В течение многих лет я не понимала, друзья мы или нет. Она приходила на мои церемонии награждений, говорила неприятные вещи и уходила. Я всегда оставалась в недоумении: если мы друзья, то почему она выставляет меня на всеобщее посмешище?» — рассказала Свифт.

Потом произошло невероятное: «Она поступила так ужасно! Я поняла, что мы заклятые враги. Дело даже не в парне. Она чуть не сорвала мой тур».

На вопросы прессы о том, что вызвало разлад отношений, Тейлор не ответила. Но журналисты предполагают, что причиной разлада стало то, что Кэти переманила танцоров Свифт в свою команду в самый разгар тура подруги.

Джулия Робертс и Николь Кидман





Джулия Робертс и Николь Кидман работали вместе над фильмом «Тайна в ее глазах». На съемочной площадке актрисы не скрывали вражды. Джулия дразнила Николь «ваше величество», потому что австралийская актриса вела себя ужасно с рабочими на площадке.

«Джулия ненавидит, как Николь относится к команде. Она ведет себя с ребятами, как со слугами, не разговаривает, а только иногда отдает команды. В то время как Джулия знает всех по имени и создает дружескую атмосферу на площадке», — рассказали участники съемок фильма.

Мадонна и Гвинет Пэлтроу





Мадонна и Гвинет Пэлтроу были лучшими друзьями. Гвинет даже считала Мадонну «своей старшей сестрой». Что случилось? Почему эта крепкая пара разорвала дружескую связь в 2010 году? Никто не знает. Сама Пэлтроу только однажды прокомментировала ситуацию журналистам Vogue: «Я могу злиться, я могу уклониться от сплетен, я могу не отвечать вопрошающим, и я определенно смогу отомстить — ситуация с моей подругой именно такая».

Мадонна никогда не комментировала распад дружбы.

Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис





После съемок в двух частях фильма «Неудержимые» Уиллис потребовал 4 миллиона долларов за четыре съемочных дня в третьей части. Сталлоне возмутился поведением коллеги и написал об Уиллисе в твиттере:

«Алчность и лень… Точная формула карьерной неудачи».

В третьей части «Неудержимых» Уиллис так и не появился.

Никки Минаж и Мэрайя Кэри





Никто не знает, была ли эта вражда настоящей или разыгранной для телевидения, но Никки Минаж и Мэрайя Кэри не сдерживали гнева на съемках шоу American Idol. Вражда девушек, которые выступали членами жюри, обострилась, когда Минаж назвала Кэри «Злобной, неуверенной в себе женщиной». Ссора между девушками привела к остановке съемок, потому что Минаж покинула площадку. А Кэри до сих пор свое участие в шоу American Idol характеризует как «работу в аду с Сатаной».

Джордж Клуни и Рассел Кроу





В 2005 году Рассел Кроу задел несколько коллег по цеху, с гордостью заявив журналистам:

«Я не использую свою славу, чтобы зарабатывать на жизнь. Я не занимаюсь рекламой костюмов в Испании, как Джордж Клуни, или сигарет в Японии, как Харрисон Форд… Для меня это немного кощунственно — это неуважение к своей аудитории».

На заявление Кроу отреагировал только Джордж Клуни. Он утверждает, что после его реакции, Кроу извинился, прислав актеру в качестве примирительного подарка сборник стихов. На что актер ответил:

«Парень, единственные, кто получает выгоду, когда два известных человека ругаются, — это журнал PEOPLE. Что с тобой не так?

Канье Уэст и Тейлор Свифт





Конфликт рэпера и певицы начался на премии MTV VMA 2009. Рэпер вырвал у Тейлор микрофон в момент награждения певицы за «Лучшее женское видео» и заявил: «Тейлор, ты молодец. Сейчас я верну тебе микрофон, но сначала я скажу, что видео Бейонсе — лучшее видео всех времен». После этого многие ополчились на Канье, и он поспешил извиниться. Однако в 2016 году Уэст снова начал оскорблять девушку, правда, в текстах песен. На вопросы ошарашенных поклонников и журналистов Канье ответил, что трек вышел с согласия Свифт. Но 26 летняя поп-исполнительница утверждает, что ее ни о чем не спрашивали, и выразила свою позицию относительно поведения рэпера в речи на церемонии «Грэмми-2016»:

«Как первая женщина, дважды получившая награду „Альбом года“, я хочу сказать всем молодым девушкам — на вашем пути будут встречаться люди, которые попытаются забрать себе ваш успех и славу. Но если вы сосредоточитесь на своем пути и не дадите окружающим сбить вас с него, то когда-нибудь вы доберетесь до места назначения, посмотрите назад и поймёте, что это сделали вы. И это будет лучшее чувство на свете».

Несмотря на громкую речь и разоблачения, выяснилось, что Свифт была в курсе содержания песни Канье: об этом рассказала жена Уэста Ким Кардашьян.

А вы враждуете с коллегами?