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Погода на Вербное воскресенье: без дождя и до +15°C

09.04.2017 09:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси в воскресенье 9 апреля, лишь на севере страны возможен дождь, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода на Вербное воскресенье: без дождя и до +15°C
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации синоптиков, уже в понедельник в стране начнет теплеть – местами температура воздуха днем достигнет +22°C.

"Ожидается облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, лишь по северу пройдут небольшие кратковременные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +7°C до +15°C.

В Минске в воскресенье будет без существенных осадков, а воздух днем прогреется до +11°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в воскресенье будет без существенных осадков, а воздух днем прогреется до +11°C.

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