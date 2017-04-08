МИНСК, 9 апр – Sputnik. Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси в воскресенье 9 апреля, лишь на севере страны возможен дождь, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



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По информации синоптиков, уже в понедельник в стране начнет теплеть – местами температура воздуха днем достигнет +22°C.

"Ожидается облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, лишь по северу пройдут небольшие кратковременные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +7°C до +15°C.

В Минске в воскресенье будет без существенных осадков, а воздух днем прогреется до +11°C.