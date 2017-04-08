Татьяна Зыкина — автор песен, в которых нет случайных слов и нот. Она Минск приезжает Татьяна Зыкина">приедет в Минск 27 апреля и выступит в клубе «Брюгге» с акустической программой. Те, кто неравнодушны к хорошей музыке, ещё могут успеть купить билет . Правда, стоит учесть: количество мест, в силу камерной атмосферы концерта, ограничено.

До приезда в Минск Татьяна согласилась поговорить с LADY на темы, которые актуальны для многих наших читательниц: переход к правильному питанию, похудение и восстановление формы после рождения детей. Татьяна — мама двух маленьких сыновей, и может дать по-настоящему действенные советы из серии «испытано на себе».

А ещё поделиться рецептами вкусных блюд, которые не оставляют напоминаний о себе в виде новых неприятных сантиметров на бедрах. Об этом — в нашем разговоре:





— К правильному питанию вы полностью перешли через некоторое время после рождения второго ребенка. Помните момент, когда решили «больше никаких булок»?

— Я прекрасно себя чувствовала физически, но не могла сбросить 20 лишних кило. С детства в семье почти все были с лишним весом или даже с ожирением. То, что средняя советская женщина обязательно грузная, всегда принималось как норма. Я сама никогда не была хрупкой, но держалась в рамках, хотя меня не устраивало собственное тело.

А потом я тоже стала «уставшей мамашкой», которую разнесло во время беременностей и ГВ — она постоянно готовит на всю семью и тоже нуждается в простой доступной радости каждый день. И хотя я далеко не самый безвольный человек — тренировалась, ограничивала себя всегда, тут я просто с горечью призналась себе, что не справляюсь.

Я не выглядела ожиревшей: при моём росте 177 см вес 82−83 кг в общем-то не ужасающий, но меня он не устраивал. Качество тела ужасное: мышцы упругие и подтянутые, но скрыты под слоем жира, целлюлит, ощущение общей оплывшести…

Несколько лет назад мы разговаривали с Туттой Ларсен про нарушение пищевого поведения, и однажды она у себя в инстаграме запостила информацию про специалиста, который ей с этим помог. И я записалась — поставили мне мозги на место. После этого аскетичное питание начало даваться легче, и на дефиците КБЖУ я за полгода вернулась в свой идеальный вес. Но это был очень тяжёлый путь, очень.





— «Завязка» с каким-либо продуктом — это для вас самоограничение или наоборот свобода (мол, могу не есть сахар сто лет — и это никак на меня не влияет)?

— Контролировать, тренировать волю, чувствовать, что ты можешь подчинить свою слабость, — мне это приятно. Интересно усложнять себе жизнь и придумывать что-то новенькое, так как почти никакие готовые решения ни в магазинах, ни в кулинарии в принципе мне не подходят. Знаю, что я со своим веганством для большинства друзей заноза в заднице, потому что непонятно, чем меня вообще можно накормить, как проявить заботу в этом.

(Татьяна не ест продукты животного происхождения, а также сахар, картошку и пшеничную муку — прим. редакции)

Приготовить веганский пир не так-то просто, даже если ты супер-про в готовке. Гречневая каша, салат из помидоров и огурцов приготовит каждый. Ну, а чтобы полноценно и вкусно питаться каждый день, нужны очень специальные бытовые навыки, кое-какие устройства и фантазия.

У меня из вещей первой необходимости — спиралайзер, зернодавилка, проращиватель, соевая корова, мечтаю ещё о меланжере. Это как на обычной кухне — мясорубка, вафельница, йогуртница. А у вегана просто другой набор устройств, но это такая же проза, обычная часть жизни.

Например, когда в семье рождается ребёнок с целиакией, да даже просто с пищевой аллергией, никто не делает из этого трагедию. Это просто правила игры, приходится переосмыслить привычки в готовке, но это не катастрофа.





— Вы говорили о том, что столкнулись с нарушением пищевого поведения: ели, потому что хотелось впечатлений. Как вы с этим справились?

— Честно сказать, я знаю всего пару человек, у кого нет нарушения пищевого поведения. Сейчас продвигается тема body-positive, переедание легитимизируют, как могут, да и понятие «аппетитные формы» у каждого своё.

Всегда кажется, что не так уж ты и обжираешься. «Да я вроде особо и не ем» — самая частая иллюзия. Но если у тебя лишний вес, значит каким-то образом ты наедаешь больше, чем расходует твой организм.

Мифическая наследственность, диагностированное у самой себя нарушение обмена веществ, всё, что угодно, лишь бы не признаваться, что ты просто слишком много ешь. Например, женщина весит более 100 кг — и твёрдо убеждена, что питается правильно; страдает всем букетом сопутствующих заболеваний — и уверена, что причина не в весе. Проходя мимо кухни, зацепит горсть орешков, а это вообще-то третья-четвёртая часть ежедневного КБЖУ. Но вроде бы съедено на ходу, а потому не считается. Излишне плотно поужинать, а перед сном ещё попить чаю с булкой и пирожком. Или съесть пару карамелек, или питьевой сладкий йогурт выпить — ведь йогурт это полезно, хотя там может быть, полстакана сахара и крахмал.

И таких промежуточных калорий, которые в сознании переедающего не считаются, накапливается в день пара тысяч.

Но если попросить его хотя бы день питаться даже не ограниченно, но упорядоченно, просто считать КБЖУ, каждый кусочек — к вечеру будет ждать цифра, в несколько раз превышающая дневную потребность человеческого тела.

Это же не здорОво психологически! Человек может угробить здоровье и самооценку, но даже под страхом смерти не расстанется с привычкой постоянно что-то жевать, так как считает, что у него нет проблем с самоконтролем. Я убеждена, что нужно лечить голову, в этом нет ничего стыдного. Нужен специалист по налаживанию пищевого поведения — ведь лечат сексоголиков, алкоголиков. Не обязательно доводить себя до критичного состояния, чтобы начать менять курс.

— Какой режим питания оказался для вас оптимальным и способствующим похудению?

— Я ем вкусно, потому что заморачиваюсь с готовкой. Две большие разницы — съесть просто варёную морковку или спирализованную тушёную с полезным маслом и вкусными приправами. Это всё та же морковь, но способ приготовления делает её намного вкуснее. Или та же овсянка на воде — если хороший крупный немучнистый геркулес на ночь замочить в холодной воде 1:3, а утром вместо 20 минут проварить 1−2 минуты до впитывания жидкости, заправить любимым маслом (для меня это оливковое, в котором настаивались вяленые помидоры с чесноком и розмарином), заправить любимой солью (четверговой, чёрной индийской кала-намак или копчёной), то это тот же самый калораж, что и у отвратительной серой слизистой водянистой каши. Но это очень вкусно!

Это мой ежедневный завтрак. Или каша из зелёной гречки. Я отказалась от сахара в любом виде, но изредка чувствую необходимость добавить куда-то стевию (тоже требуется воля, чтоб к ней привыкнуть). Правда, в основном мне достаточно сладости фруктов.











Вкусности из инстаграма Татьяны. Выпечку она не ест, но делает для мужа и сыновей, которые очень любят домашний хлеб.

Кофе я пью с веганской овсяной печенюшкой без сахара и муки, или хлебец с урбечем, или рисовый йогурт (спасибо «соевой корове» — дома всегда есть растительное молоко как основа для йогуртов и смузи), или с конфетками из нута, сухофруктов, семян. Иногда могу съесть 99%шоколад без сахара и подсластителей, готовлю разное веганское мороженое.

Обедаю чем-то основательным, чтобы, кроме овощей, были или бобовые, или злаки. Для меня очень важны специи, хотя я не поклонник spicy-еды. Правильное масло, соль, копчёная паприка, луковая пудра — все эти понятные вкусы делают еду не столько пряной, сколько просто очень вкусной.

На ужин у меня всегда только литр какого-нибудь смузи. И засыпаю без чувства вины! (улыбается)

Пью омегу3, спирулину и комбучу — это замечательный чайный гриб, который «готовит» полезный и вкусный пробиотик-напиток.

В общем, это просто абсолютно другая готовка, другое мышление… Я никогда не сидела на диетах и не знаю, как это работает. Мне интереснее не расписание на две недели, а глобальный принцип. Дефицит КБЖУ — непростая тема, считать калории очень заморочно, хотя и к этому привыкаешь. Я считала месяцев 8−9. А переставала считать — и неизбежно начинала переедать. По чуть-чуть слабела строгость к себе. В итоге нашла ту систему, которая для меня приятнее всего. Она очень строгая, но мне удобнее, когда есть список полностью исключённых продуктов. Вариант «это можно не чаще раза в неделю» мне не подходит.

— Какие физические нагрузки для себя выбираете и что, по вашему опыту, действительно работает?

— У нас нет нянь и родни, которая сидела бы с детьми, поэтому спокойно уйти в зал на пару часов я не могу. Йога или тем более цигун — вообще давно забытая непозволительная роскошь. Тренируюсь дома: мне подходит недлинная, но очень интенсивная силовая тренировка. Дома есть гантели, утяжелители, мои главные помощники — колесо для пресса и эспандер-бабочка. Небольшая горстка приблуд, которые хранятся под креслом, но на них можно выстроить суровую и эффективную силовую. Очень мечтаю разжиться trx-ами, но пока не могу придумать, куда их крепить. К сожалению, плохо переношу кардио, в домашних условиях и для специфики моего организма абсолютно незаменим поворотный стэппер.

— Трое мужчин в семье, которые не ограничивают себя в калориях и любят выпечку, не деморализуют в решении придерживаться правильного питания?

— Деморализует другое! Им всем абсолютно безразлично, сколько я вешу. И мои успехи никого из них особо не впечатлили и не сделали счастливее. Мне не трудно готовить им много всяких вкусных вещей, но трудно слышать «мама, ты такая пузатая!», когда я после тренировки, лоснясь и считая проступившие вены на прессе, иду по коридору.

Я не пузатая, это мышцы, алло?! (смеется)





— Зато, может, была знаковая вещь, которая дала сигнал: «я похудела, я себе нравлюсь, я смогла»?

— В любом весе у меня вполне пристойно выглядит живот, так как я всю жизнь качаю пресс, и ничего особенно не обвисает. Но лишний вес особенно заметен по лицу и ногам. Полные ноги сильнее всего подчёркивают брюки, и когда я в октябре в страхе достала свои старые добеременные штаны, рискнула надеть их — и утонула, то поняла, что, кажется, прогресс есть.

— Кажется, идея «бодипозитива» в вас отклика не находит. Почему?

— У меня свои представления о красоте женского тела. Я не люблю высушенные жилистые тела, но когда есть явное отсутствие тонуса в теле — для меня это визуально неприятно. Я желаю здоровья и любви женщинам, которые не комплексуют и чувствуют себя счастливыми в любом весе, я так не умею. Если они нравятся себе и удовлетворены своей жизнью, значит, они всё делают правильно.

— Татьяна, в вашем инстаграме много прекрасных картинок с едой. Почему такая любовь к готовке?

— Кулинария — это очень интересно. Мне интересно работать со сложными, капризными материалами: молекулярная кухня, шоколад, закваска — все эти темы. Интересно рыться в интернете, читать теорию, смотреть кучи роликов, мастер-классов. У меня не так много возможностей чем-то развлечь себя, я стараюсь, чтобы это было полезно моей семье. А готовка как раз такое искусство — и самой интересно, и близким в радость.

— Поделитесь, пожалуйста, рецептом десерта, который не откладывается на боках, но делает счастливой!

— Например, овсяный ванильный пудинг:





На ночь залить 100 гр геркулеса 650−700 мл кипятка; Утром пробить погружным блендером; Процедить через мелкое сито; В однородную жидкость добавить ваниль, подсластитель (сахар, мёд, стевию), можно добавить какао, корицу, цедру, любой ароматический экстракт; Закипятить, помешивая, до загустения; Разлить по небольшим силиконовым формочками или рамекинам, добавив любимый наполнитель — изюм, годжи, рубленые сухофрукты или свежие ягоды.

Через пару часов в холодильнике это затвердеет — можно перевернуть из формочек на тарелку и есть с каким-нибудь соусом или сиропом.